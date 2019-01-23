林淑芬辦學童國會體驗營 徐國勇接受小立委質詢

（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨立委林淑芬今天辦小小公民國會體驗營，國小學童體驗當「小立委」質詢內政部長徐國勇，質詢警政、消防到國家公園等議題，徐國勇也一一回答，讓學童有難得經驗。

民主進步黨立委林淑芬一連兩天在立法院舉行「小小公民國會體驗營」活動，共有60名國小四到六年級的學童報名，讓學童對立法院的運作有更深的瞭解與認識，也實際模擬委員會開會情形，讓學童體驗質詢官員。

活動今天特別邀請徐國勇到場，徐國勇也依平常開會程序，先進行內政部業務報告後，再接受小小立委質詢。這些小立委大多關注警察、消防員工作權益相關議題，像是警察開單是否有業績壓力、警察用槍時機等。

其中，也有學童關注校園霸凌問題嚴重，警察是否介入等問題。徐國勇「答詢」時表示，因學校自治，警察要受到學校的請求才會進入校園，警察在學校是協助的地位，但在學校以外的霸凌事件，將涉及刑事或社會秩序維護問題，若遇狀況可隨時打電話給警察局、派出所，員警會馬上去處理。

林淑芬說，透過活動可以讓學童與家長更了解立法院的運作，也能培養民眾對政策的理解與興趣，進而與民意代表一起監督政府；學童的問題都考不倒徐國勇，也請小立委給「部長阿伯」鼓勵。（編輯：林興盟）1080123