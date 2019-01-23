拜會韓國瑜 陳明通盼共同捍衛台灣整體利益

大陸委員會主任委員陳明通（圖）23日下午與高雄市長韓國瑜會談，陳明通說，中共「統一台灣」是黨和國家的3大歷史任務之一，中共運用統戰策略讓兩岸「經貿賽局」服膺於政治之下，這次來到高雄正是尋求地方政府對中央兩岸政策的戰略支持。中央社記者王淑芬攝 108年1月23日

（中央社記者繆宗翰台北23日電）大陸委員會主委陳明通今天南下拜會高雄市長韓國瑜。陳明通在會談時表示，這次到高雄，正是尋求地方對中央兩岸政策的戰略支持，希望雙方能共同捍衛台灣整體利益。

陳明通與韓國瑜今天下午2時在高雄市政府會談，歷時約40分鐘。陸委會於傍晚發布新聞稿，針對會晤狀況作上述。

陳明通在會中強調，主權與經濟發展是相互關聯，也是台灣面對中國大陸對台工作的重要戰略課題。中共「統一台灣」是黨和國家的三大歷史任務之一，中共運用統戰策略讓兩岸「經貿賽局」服膺於政治之下，這次來到高雄正是尋求地方政府對中央兩岸政策的戰略支持。

陳明通並讚揚韓國瑜，不論在選前、選後，一再提到「經濟100分，政治0分」的戰略論述。他表示，兩岸之間，中華民國主權是一個「零和遊戲」，一方之得，就是另一方之失，經貿議題則屬於「非零和遊戲」，往往可以創造雙贏的局面。

陳明通指出，兩岸主權、經貿這兩個賽局並非兩個平行線、完全不相關，其中即有中共對台統戰分化的操作，要讓「經貿賽局」服膺於統一台灣的「主權賽局」，他相信韓國瑜有能力在兩個賽局中取得平衡，既兼顧台灣的主權，又能發展高雄經濟。

陳明通表示，雖然他跟韓國瑜分屬藍綠不同陣營，但是大家拿的都是中華民國身分證，未來「不只顧肚子，更要顧佛祖」。政府支持高雄市農產品輸銷到對岸與全世界，海洋是道路，不是阻隔，台灣要走出去，到全世界去銷售，讓全世界看見台灣。

據報導，韓國瑜在會晤中說，陳明通強調的是「戰略層面」，而他談的是「經濟層面」，兩人對話可得出來沒有衝突；也許有不同政黨、思維和職務，但希望對高雄市有幫助。

對於韓國瑜希望陸委會對高雄市日後在兩岸交流、投資等議題處理，能夠持開放態度並給予協助，陳明通表示，政府會研議並全力提供協處。（編輯：張淑伶）1080123