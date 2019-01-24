防範兒虐事件 衛福部加強春節兒童訪視

（中央社記者顧荃台北24日電）衛福部長陳時中今天表示，近來發生不少兒虐事件，春節期間將強化兒童訪視，特別是針對0到2歲重點高風險家庭，以確保兒虐可能性降到最低。

衛生福利部上午在行政院會向行政院長蘇貞昌報告「春節期間醫療、福利服務專案」。

陳時中上午出席行政院會後記者會時表示，春節期間將加強關懷弱勢，尤其近來發生多起兒虐事件，衛福部將與警政、消防、民政等單位一起合作，在相關弱勢關懷方案中都加入兒童訪視；另配合原來6歲以下的弱勢兒童關懷方案，針對0到2歲重點高風險家庭加強訪視，確保兒虐可能性降到最低。

陳時中說，在關懷慰問部分，對於498家老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少與教養機構等，將依據機構規模發放春節加菜金新台幣1萬到5萬元，共發放1141萬元；對65歲以上公費安置者，發放1000元春節慰問金，共337萬多元。自殺防治專線也會24小時不打烊，他呼籲民眾珍惜性命、好好過節。

他說，春節期間也將加強長照服務，但民眾需事先預約；送餐照服員將增加津貼，確保工作權益，但民眾部分負擔不加價，歡迎有照顧壓力者事先預約使用。

衛福部綜合規劃司司長張雍敏說，春節期間送餐志工交通費將兩倍發放，如平常200元，春節期間為400元，偏鄉更提高到480元，照護服務費依假日規定加成給付。

另外，醫療看診方面，陳時中表示，民眾可打健保署專線或使用APP查詢開診情況；慢性病連續處方簽用藥者昨天起可領藥，確保春節用藥不中斷。流行病防疫上，已放寬公費抗病毒藥物使用範圍，並準備231萬盒抗病毒藥物，足夠使用。（編輯：謝佳珍）1080124