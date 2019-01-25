讓登山活動更自由　立委促速修國安法

（中央社記者王揚宇台北25日電）民進黨立委余宛如今天表示，台灣擁有豐富高山資源，但因國安法規定使民眾無法親近，除希望列為優先法案盡速修法，也盼行政院在3個月內協調交通部觀光局等單位做完整討論。

比基尼登山客吳季芸意外墜谷，不幸罹難，引發各界討論現行登山制度是否完善；余宛如今天召開「修正國安法第5條，讓登山活動更自由」記者會，並與民進黨立委黃國書共同呼籲，國家安全法第5條修正案應適時列為優先推動法案，修法完成前，應盡可能開放更多區域與路線，讓山友擁有更多自由探索的空間，不違法也能征服百岳。。

現行國家安全法第5條規定，「為確保海防及軍事設施安全，並維護山地治安，得由國防部會同內政部指定海岸、山地或重要軍事設施地區，劃為管制區，並公告之。人民入出前項管制區，應向該管機關申請許可。第一項之管制區，為軍事所必需者，得實施限建、禁建；其範圍，由國防部會同內政部及有關機關定之。前項限建或禁建土地之稅捐，應予減免。」

黃國書表示，針對相關議題，去年2月他就曾召開記者會指出，國安法前身是動員戡亂時期國家安全法，當初入山管制原意是考量治安及國防，但解嚴以來從未配合修正。

黃國書說，希望透過國安法的鬆綁來鼓勵登山活動；另一方面，很多山友冒著登「黑山」的罪名去爬山，這要思考背後的原因，是否為登山申請程序不夠友善等，盼有關單位設計一個開放、友善的制度。

余宛如表示，台灣得天獨厚，擁有268座超過3000公尺的高山，然而台灣山林管制重重，不利人民登山探索，今天召開這場記者會，第一步是要解決目前喜愛登山朋友可能會觸法的問題，希望下會期國安條第5條修正案能排入優先法案。

受邀到場的國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處處長葉國輝少將說，國安法第5條修正案在民國106年11月完成逐條審查送出委員會，準備排入議程在院會進行二、三讀，修法通過後會遵照執行；如果要解除管制區，在排除重要軍事設施地區等情況下，為兼顧地方發展、觀光，會與內政部合作。

內政部警政署保安組副組長陳文龍指出，申請手續現已簡化，山友可臨櫃或網路申請；針對違反國安法部分，在警政署值勤範圍內，一開始會對山友開勸導單請他們離開，如果不離開才會依國安法處理。

余宛如說，從管制到開放的心態是完全不一樣，假設真的覺得268座高山是台灣非常美好的資源，相關配套措施必須跨部會討論，包括誰負責山友爬山登記、訓練、山難救援、專業嚮導證照考核等，都需要時間妥善規劃。

余宛如希望，行政院看到這件事，在3個月內協調交通部觀光局、內政部、國防部、林務局、營建署、教育部體育署等單位，針對台灣山岳觀光資源做比較完整的討論。（編輯：趙蔚蘭）1080125