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法國人權大使首度來台 交流平權死刑等議題

最新更新：2019/01/26 11:53

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）法國外交部人權大使克羅凱特（Francois Croquette）下週將首度來台，除參加思辨之夜，也將拜會相關部會、公民團體代表，針對平權、女性參政、民主危機、死刑等議題進行交流。

法國在台協會表示，克羅凱特將於1月29日至2月1日訪台，這是法國外交部人權大使首度來台。訪台期間，克羅凱特將參加由文化部、法國在台協會等單位舉辦的「思辨之夜」，與台灣民眾面對面對話。

同時，法國在台協會指出，克羅凱特也將拜會相關部會與公民團體代表，分享法國在人權方面的經驗，並探討在全球民主發展對話等議題上合作的可能性。

克羅凱特自2017年1月起，擔任法國人權大使。法國在台協會表示，克羅凱特來訪希望了解台灣在人權方面的做法，並分享法國經驗；交流議題包括平權、女性參政、民主危機（包括假訊息）、廢死等。

法國在台協會指出，「思辨之夜」是法國外交部自2016年發起的全球性活動，每年1月最後的星期四，在全球不同城市，邀請不同領域的專家針對當代社會現象與議題討論。去年由法國在台協會引入，首次在台舉辦思辨之夜。

法國在台協會表示，今年預計將在全球100個城市舉辦，亞洲城市包括台北、東京、首爾、香港、曼谷、雅加達等地。今年的中心議題是「面對當代潮流」，台灣場將以「面向數位浪潮」為題，探討在民主精神的前提下，如何保障網路世界的自由空間。

台北場的思辨之夜將於31日晚間在台灣當代文化實驗場舉行。根據議程，文化部長鄭麗君、法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）將發表開幕致詞。「數位科技與社會連結」專題講座將由數位政委唐鳳、法國國會議員佛蒂薩（Paula Forteza）擔任講者，國民黨籍立委許毓仁擔任主持人；克羅凱特與多名台灣專家、學者將參與圓桌討論。（編輯：張均懋）1080126

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