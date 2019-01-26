這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
學測108年各科試題與部分解答一覽
生活

學測108年各科試題與部分解答一覽

一週大事／巴西水壩潰決已知9死 300失蹤者生還機率低
生活

一週大事／巴西水壩潰決已知9死 300失蹤者生還機率低

全台急凍4疾病恐激增 胸悶痛快打119送醫
生活

全台急凍4疾病恐激增 胸悶痛快打119送醫

教宗訪巴拿馬 同志趁機到教堂前相吻吸睛
國際

教宗訪巴拿馬 同志趁機到教堂前相吻吸睛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

內政部請檢疫犬宣導防豬瘟 網友破萬次分享

最新更新：2019/01/26 20:53
內政部臉書粉絲團「內政大小事-內政部」發布檢疫犬的貼文，引發網友熱烈迴響。（圖取自www.facebook.com/moi.gov.tw）
內政部臉書粉絲團「內政大小事-內政部」發布檢疫犬的貼文，引發網友熱烈迴響。（圖取自www.facebook.com/moi.gov.tw）

（中央社記者王承中台北26日電）為宣導非洲豬瘟防疫，提醒國人不要攜帶肉品入境，內政部臉書粉絲團「內政大小事-內政部」今天發布檢疫犬的圖文表示，「那些帶肉品闖關的，我會去找你，我會找到你」，引發網友熱烈迴響。

為防範非洲豬瘟侵台，政府在機場加購X光機，並加派警力及檢疫犬全面檢查來自疫區旅客的隨身行李，避免有人夾帶肉品入境，造成防疫漏洞，「不怕一萬，只怕萬一」。非洲豬瘟若入侵，將造成台灣相關產業嚴重損失，因此這些檢疫犬被網友封為「護國神犬」。

內政部臉書粉絲團「內政大小事-內政部」繼發起台灣滷肉飯的10年挑戰後，今天則將網路上很紅的柴犬圖片改為米格魯檢疫犬，發布圖文指出，「那些帶肉品闖關的，我會去找你，我會找到你」，並註明「即刻防疫」、「地表最強狗狗」等。

在圖片上，一隻檢疫犬表示，「我不知道你是誰，我也不想知道你為什麼要帶豬肉。如果你想吃中國豬，那我可以告訴你台灣豬也很好吃。如果你馬上把豬肉丟進回收箱，我就當作沒這回事，我不會去找你，也不會糾纏你。但如果你不這麼做，我會去找你，我會找到你」。

圖文一出，獲得網友熱烈迴響，6小時已經有超過2萬6000人按讚，分享超過1萬次。不少網友在下方留言表示，「可以捐罐罐嗎」、「護國神犬好棒」、「最帥氣的防疫大使」。

內政部日前在「內政大小事-內政部」發起台灣滷肉飯的10年挑戰，盼全民共同防範非洲豬瘟，別讓滷肉飯從台灣傳奇，變成台灣傳說。內政部長徐國勇也親上火線錄製短片，說明防疫工作，並呼籲國人不要攜帶肉品入境、不要網購國外肉類產品、不要到疫區畜牧場所參觀。（編輯：楊玫寧/蘇龍麒）1080126

延伸閱讀
陸客違規攜肉品赴台 繳20萬元罰款入境寧夏淪陷 非洲豬瘟疫情擴散中國25省市區專家提非洲豬瘟防疫7漏洞 主張廚餘不能說禁就禁
地機族