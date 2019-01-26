內政部請檢疫犬宣導防豬瘟 網友破萬次分享

（中央社記者王承中台北26日電）為宣導非洲豬瘟防疫，提醒國人不要攜帶肉品入境，內政部臉書粉絲團「內政大小事-內政部」今天發布檢疫犬的圖文表示，「那些帶肉品闖關的，我會去找你，我會找到你」，引發網友熱烈迴響。

為防範非洲豬瘟侵台，政府在機場加購X光機，並加派警力及檢疫犬全面檢查來自疫區旅客的隨身行李，避免有人夾帶肉品入境，造成防疫漏洞，「不怕一萬，只怕萬一」。非洲豬瘟若入侵，將造成台灣相關產業嚴重損失，因此這些檢疫犬被網友封為「護國神犬」。

內政部臉書粉絲團「內政大小事-內政部」繼發起台灣滷肉飯的10年挑戰後，今天則將網路上很紅的柴犬圖片改為米格魯檢疫犬，發布圖文指出，「那些帶肉品闖關的，我會去找你，我會找到你」，並註明「即刻防疫」、「地表最強狗狗」等。

在圖片上，一隻檢疫犬表示，「我不知道你是誰，我也不想知道你為什麼要帶豬肉。如果你想吃中國豬，那我可以告訴你台灣豬也很好吃。如果你馬上把豬肉丟進回收箱，我就當作沒這回事，我不會去找你，也不會糾纏你。但如果你不這麼做，我會去找你，我會找到你」。

圖文一出，獲得網友熱烈迴響，6小時已經有超過2萬6000人按讚，分享超過1萬次。不少網友在下方留言表示，「可以捐罐罐嗎」、「護國神犬好棒」、「最帥氣的防疫大使」。

內政部日前在「內政大小事-內政部」發起台灣滷肉飯的10年挑戰，盼全民共同防範非洲豬瘟，別讓滷肉飯從台灣傳奇，變成台灣傳說。內政部長徐國勇也親上火線錄製短片，說明防疫工作，並呼籲國人不要攜帶肉品入境、不要網購國外肉類產品、不要到疫區畜牧場所參觀。（編輯：楊玫寧/蘇龍麒）1080126