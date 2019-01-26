陸客違規攜肉品赴台 繳20萬元罰款入境

為了防範非洲豬瘟入侵，從25日起外國人違規攜帶疫區肉品入境，若未繳交新台幣20萬元罰鍰，將禁止入境。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱俊欽桃園機場26日電）大陸籍周姓一家人今天來台旅遊，其中一人因帶豬肉乾與魚肉香腸入境桃機，遭罰鍰20萬元，家人為了不破壞旅行興致，透過支付寶轉帳給租車公司，再轉提現金繳納罰款後入境。

為了防範非洲豬瘟入侵，從25日起外國人違規攜帶疫區肉品入境，若未繳交新台幣20萬元罰鍰，將禁止入境；而昨晚已有首位大陸籍旅客從香港入境高雄小港機場時，因攜帶雞肉及豬肉成分火腿腸未主動申報，遭裁罰20萬元，旅客因未繳交罰鍰，被移民署國境事務大隊遣返出境。

桃園機場今天則出現一名周姓旅客搭乘春秋航空公司班機，從上海入境台灣，但因為未據書面或口頭申報，直接選擇通過綠線（免申報）檯通關，遭執勤關員發現託運行李中夾帶200公克的豬肉乾及魚肉香腸等食品，被依動物傳染病防治條例規定，移送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局開立裁處書，處以20萬元整罰鍰。

防檢局表示，周姓旅客一家祖孫三代5人來台旅遊過年，但因其中一人違規攜帶肉品，依照防疫新規定，旅客若未繳交罰鍰，將無法入境。

防檢人員表示，周姓家人經過仔細思考後，透過中國大陸第三方支付的「支付寶」，轉帳給在台的租車公司，再由租車公司代為提領現金，依照罰單上的虛擬帳號，到台灣銀行繳交罰款，才使得一家人順利入境。

根據部分旅客指出，周姓一家人在接獲罰單時感到錯愕，因為當時身上並沒有攜帶大量現金，因此透過支付寶，轉給租車公司，再代轉繳交罰鍰。因為轉帳過程需要時間，周家人在機場耽誤2個多小時，才離開機場。（編輯：黃世雅）1080126