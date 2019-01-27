余天高知名度 馬英九：知名度不代表支持度

前總統馬英九（前中）27日上午幫三重立委補選國民黨籍參選人鄭世維（前右）助選，對於民進黨籍參選人余天具有高知名度的優勢，馬英九表示，知名度並不一定代表支持度，要看是不是真的能為地方服務。中央社記者王鴻國攝 108年1月27日

（中央社記者王鴻國新北27日電）前總統馬英九今天上午幫三重立委補選國民黨籍參選人鄭世維助選，對於對手余天具有高知名度的優勢，馬英九表示，知名度不代表支持度，鄭世維是不錯人選。

馬英九今天來到三重多處傳統市場發春聯幫鄭世維助選，獲不少攤商及路人歡迎，爭拿春聯及合影。馬英九受訪表示，鄭世維這幾年參與很多政論節目，都很能夠堅持黨的立場，有所發揮，是不錯的參選人，這時候有機會選立委，盼鄉親讓鄭世維有出來打拚的機會。

媒體詢及民進黨籍參選人余天有全國知名度優勢的意見時，馬英九表示，知名度並不一定代表支持度，而且最重要的，要看是不是真的能為地方服務。

有媒體詢及馬英九的春聯非常夯，在大陸一張可喊價到新台幣6000元。馬英九笑說，「可是我都沒有分到一毛錢」；媒體追問淘寶網喊價到整套春聯有簽名的話，可以賣到一萬多塊人民幣，馬英九說「早知道我就發財了」。

鄭世維也表示，大家各憑本事，他今天找了一位不只具有全國知名度，還有國際知名度的「馬總統」，來為他掃街拜票。他相信選民會做出最正確的抉擇，他會贏得最後的勝選，進入立法院，為三重鄉親服務。（編輯：方沛清）1080127

前總統馬英九（前左）27日上午幫三重立委補選國民黨籍參選人鄭世維助選，到各市場發春聯拜票獲歡迎。中央社記者王鴻國攝 108年1月27日