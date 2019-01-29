中正紀念堂惹議 呂秀蓮：改為歷屆總統紀念館

（中央社記者葉素萍台北29日電）文化部長鄭麗君日前遭資深藝人鄭惠中掌摑引發中正紀念堂熱議，前副總統呂秀蓮今天說，中正紀念堂應改為民主廣場，而不是自由廣場，然後應該變成「歷屆總統紀念館」。

呂秀蓮今天舉辦藍綠講堂，邀集藍綠陣營學者「談一中、兩中、一中一台」。對於中正紀念堂的議題，呂秀蓮提上述意見。

對於中國領導人習近平提出的習五條，與會的台大國發所教授葛永光認為，若用「三民主義統一中國」，做為回應大陸的訴求，「我們還比較占有戰略優勢」。

葛永光說，目前台灣藍綠可以達到的共識就是中華民國；如何讓中華民國的現行體制以及在台灣的制度與生活方式延續下來，是大家的共識。

葛永光指出，他主張兩岸「統合」而非「統一」。未來兩岸關係若要長久解決，他主張邦聯制，在大中華邦聯下，有中華人民共和國及中華民國，在聯合國爭取兩個席次也未嘗不可。

呂秀蓮則回應指出，前總統陳水扁在2001年也曾提出謀求兩岸的政治與經濟統合。

另外，呂秀蓮也說，中國有兩個，中華民國也有兩個，分界點是1949年10月1日與1996年3月23日；1949年10月1日在北京中華人民共和國成立取代中華民國；1996年台灣第一次總統直選，1996年3月23日那天開始的中華民國與1912年在南京成立的中華民國根本是兩回事。

呂秀蓮並認為，現在不要老是談北京與台北的垂直關係，要開始想平行關係，不管邦聯還是聯邦，台灣與中國是兩區、兩國、還是一國或是一族，也許用中華民族這個領域，大家比較可以接受，一族之下也有很多是多國的或是多政府的；她說，開始用平行關係而不是上下關係思考，可能大家比較能夠接受，這需要創意、溝通、互信。

至於前台北市觀傳局長陳思宇在台北市立委補選輸給民主進步黨的何志偉，外界認為可能影響台北市長柯文哲的總統路。

呂秀蓮受訪指出，柯文哲應該也在近期兩次選舉感受到，網路聲量、民調高低起起伏伏，「沒有永遠的勝利者」；由於柯文哲4年施政外界普遍覺得不好，他必須告訴大家，如何能治理全台灣，要帶領2360萬人，而不再是台北市200多萬人，也要因應國際與中國的各種挑戰威脅。（編輯：林興盟）1080129