陳明通直播高唱身騎白馬 高嘉瑜大啖肉乾餅乾

陸委會主委陳明通與台北市議員高嘉瑜30日下午在臉書直播。陳明通以河洛語高唱「詩經」、「將進酒」，及歌仔戲「身騎白馬」；高家瑜則在一旁大啖肉乾、餅乾，讓網友直呼「餓了」。（翻攝自陸委會臉書）中央社 108年1月30日

（中央社記者繆宗翰台北30日電）陸委會主委陳明通與台北市議員高嘉瑜下午在臉書直播。陳明通以河洛語高唱「詩經」、「將進酒」，及歌仔戲「身騎白馬」；高家瑜則在一旁大啖肉乾、餅乾，讓網友直呼「餓了」。

高嘉瑜今天下午前往大陸委員會，拜會研究所指導老師陳明通。兩人在臉書（Facebook）開直播，宣導非洲豬瘟防疫。陳明通不忘大秀最擅長的「河洛漢語」，讓高嘉瑜重溫「研究所導生會」的過程。

陳明通說，現在台灣使用的國語，以及中國大陸使用的普通話，都是經過「胡化」的漢語，歷史上通用於北京一帶，近代才成為官方語言，福建一帶所使用的「河洛漢語」保留較原始的漢語聲韻。

他隨後以河洛語高唱「身騎白馬過三關」、教唱唐朝詩人李白代表作「將進酒」，並念誦「論語」。

陳明通強調台灣將中華文化、漢語最古典、最傳統的東西，原汁原味的保存下來，兩岸民眾都應該學習。

阿通師的「教授魂」上身，讓直播宛如「空中大學古漢語課程」；高嘉瑜也彷彿回到學生身分，一面「聽課」，一面大啖肉乾、餅乾等零嘴，讓觀看直播的網友直呼「餓了」。

直播過程中，高嘉瑜多次詢問陳明通，先前已拜會高雄市長韓國瑜，未來是否拜會台北市長柯文哲。陳明通則回應，他過去也曾擔任台北市政府大陸事務小組的成員，一定會拜會柯文哲，相關行程都在安排中。

高嘉瑜也在直播中爆料，專研台灣地方派系政治的陳明通，曾在她第一次參選市議員時「潑冷水」，說她會當選是靠「豬哥票」，只是「一屆議員」。

這句話讓陳明通趕忙求饒「不要這樣嘛，一句話記那麼深，記恨那麼久」。高嘉瑜則回答「這是激將法」，「老師的話我都有記在心裡，時時警惕自己」。

陳明通隨後表示，高嘉瑜這幾年的努力，大家有目共睹，他也表態力挺高嘉瑜2020年參選立法委員，還端出象徵24小時奮戰的「立院三寶」：雞排、麵線、水煎包，期盼送高嘉瑜到立法院為民喉舌、為民打拚。

高嘉瑜在直播最後提到，陳明通未來還是會不定期透過直播，向大眾說明陸委會政策以及「河洛語教學」，陳明通立刻回應「下次還是先找妳來」，高嘉瑜則笑稱「母湯！母湯！（台語：不要）」。（編輯：張淑伶）1080130