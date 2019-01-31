AIT賀歲影片 酈英傑化身火星人布魯諾[影]

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）農曆豬年即將到來，美國在台協會（AIT）今天發布賀歲影片，AIT處長酈英傑化身火星人布魯諾，帶領AIT人員「唱出」對台灣的祝福；影片也改編「愛江山更愛美人」，獻上祝福。

AIT今天在臉書發布賀歲影片，由酈英傑（Brent Christensen）率領AIT人員錄製完成。影片一開始，酈英傑先祝福大家新年快樂，並接著表示，歡慶金豬年之際，今年同時也是台灣關係法40週年，以及AIT成立40週年的日子。

他說，過去40年，美台的友誼與民主都有卓越進展，美台間的夥伴關係讓美台人民，以及世界其他各地的人民都受益良多。「美台關係比以往更為緊密」，他期待下個40年，美台能攜手打造更多成就。

特別的是，酈英傑接著用對嘴的方式、搭配「火星人」布魯諾（Bruno Mars）的歌曲「在我眼前的妳」（Just The Way You Are），向台灣朋友傳遞友誼，並獻上新年快樂的祝福。

前任AIT處長梅健華（Kin Moy）去年在卸任前的記者會上表示，酈英傑的歌聲就像是美國歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）和「火星人」布魯諾。

不僅於此，AIT影片後半段則是改編日前在網路上引起風潮的「愛江山更愛美人」，由AIT各組人員、AIT高雄分處人員接力唱出對台灣民眾的新年祝福，與慶祝AIT的40週年。

去年底，無黨籍候選人吳蕚洋在台北市長電視辯論會上清唱「愛江山更愛美人」做結尾，在網路引起廣大迴響。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）對中央社記者表示，AIT認為，參考台灣在民主過程中出現的文化現象，創造AIT版的「愛江山更愛美人」是很有趣的做法。（編輯：趙蔚蘭）1080131