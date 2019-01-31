喜樂島促修公投法 民進黨盼黨團意見一致

（中央社記者葉素萍台北31日電）喜樂島聯盟促立委支持修正公投法，民進黨中央晚間指出，任何法律制訂與修改，黨中央尊重立法院黨團共同決議，希望黨團能有一致的意見，才整體對外，以達到更有力的效果。

喜樂島聯盟總召集人郭倍宏等人今天召開記者會並發表公開信，希望現任立委表態是否贊成修正公投法，讓台灣人民有權透過公投對台灣前途表達意見，2月28日將公布立委連署結果。

民進黨晚間發布新聞稿指出，台灣是一個主權獨立的國家，面對中國武力威脅、利誘及分化，不僅不會屈服於打壓及敵意之中，更會堅定打破九二共識的謊言，反對一中原則、一國兩制，不會有任何的妥協。

民進黨表示，民主進步黨是台灣的執政黨，對人民要提出安居樂業的政策，必須有安邦定國的執政能力，兼顧到國家的尊嚴與安全，在台灣優先和民主進步黨核心價值的基礎上，會積極與台灣各界就民主、自由、人權、經濟、文化各方面展開大對話，彙集各方面有力的論述，集結最大的力量，確保台灣的主體意識、和平發展，以壯大台灣、守護台灣。

民進黨指出，任何法律的制訂與修改，黨中央尊重立法院黨團的共同決議，希望黨團能有一致的意見，才整體對外，以達到更有力的效果。（編輯：黃國倫）1080131