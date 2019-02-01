立法院新會期報到 陳靜敏拔頭籌

立法院第9屆第7會期1日報到，民進黨立委陳靜敏（右）拔得頭籌，第一位報到。國民黨立委曾銘宗（中）第二位報到，民進黨立委陳歐珀（左）第三位報到。中央社記者施宗暉攝 108年2月1日

（中央社記者范正祥、王揚宇台北1日電）立法院第9屆第7會期今天報到，民主進步黨籍不分區立法委員陳靜敏拔得頭籌，第一位報到，她說，「勤奮起早」。

立法院新會期上午8時開始立委報到，陳靜敏上午6時30分就到群賢樓等候。被問到是否有備而來爭取第一位報到，她表示，「有做一些研究，大概知道過去，委員們都是幾點來報到的。」

去年11月9日宣誓就職遞補不分區立委的陳靜敏說，第一次報到當然要「搶頭香」。

第二位報到的是中國國民黨籍立委曾銘宗，上午6時40分到達立法院，上會期也是第二位報到。他說，和過去幾年在立法院開議期間一樣，平常就是這時間到立法院登記質詢，「平常心」、「順其自然」，沒有刻意爭取成為第幾位報到。

新會期第三位報到的是民進黨立委陳歐珀，上會期也是第三位報到。宜蘭縣選出的他說，一早搭5時40分頭班車到立法院，「如常報到」，以往也是這樣的作息。

陳歐珀表示，每個會期都對自己有所期許，新會期努力的方向希望能夠解決一些民怨的問題，譬如公投亂象、菸稅過高、房地合一稅不合理等，體察民意。（編輯：趙蔚蘭）1080201