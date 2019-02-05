三重立委補選 吳敦義：君子之爭各自努力

新北市三重立委補選激烈，國民黨主席吳敦義（前右2）也陪參選人鄭世維（前右）參拜三重各大寺廟，吳敦義表示，盼大家各自努力。中央社記者王鴻國攝 108年2月5日

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市三重立委補選激烈，國民黨主席吳敦義今天陪黨籍參選人鄭世維參拜三重各大寺廟，吳敦義表示，盼藍綠參選人各自努力，君子之爭。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今天都到新北市，在民進黨三重立委補選參選人余天陪同下拜廟及發放紅包，還不忘向民眾推薦助選。

前副總統吳敦義今天下午也在三重立委補選參選人鄭世維的陪同下，到三重各大寺廟參拜及發放紅包，吳敦義首站來到先嗇宮參拜，媒體詢及綠營府院全力為余天輔選的意見時，吳敦義表示，各自努力。

他表示，希望選舉就是君子之爭，用民主方式決定，競爭在所難免，但大家仍要有好的風度。

吳敦義肯定鄭世維是優秀人才，曾任新北市議員及新北果菜市場副總經理，和同樣當過台北縣議員的高雄市長韓國瑜一樣，是最強的菜販，希望大家能支持。

他說，向神明祈求庇佑時都沒有講他自己，因為只要大家都覺得很幸福，兩岸和平穩定發展，無論做什麼事都會有意義；反之，經濟很差，兩岸又不和平穩定發展，社會又不安定和諧，這樣地位再高，也會覺得羞恥，覺得對不起民眾，因此他祈求國泰民安及風調雨順。（編輯：唐聲揚）1080205