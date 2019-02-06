總統專屬模特兒 愛貓蔡阿才看電視萌照亮相

（中央社記者顧荃台北6日電）不愛拍照的總統蔡英文卻有個人專屬模特兒，就是愛貓「蔡阿才」。蔡總統透露，她手機裡有許多「蔡阿才」專心看電視跟打滾的萌照，總統還驕傲的說「你不覺得蔡阿才身材不錯嗎？」

蔡總統是出名的「貓奴」，官邸內養著虎斑貓「蔡想想」與橘色虎斑貓「蔡阿才」。

蔡總統日前向媒體透露，她過去很少拍照或攝影，因為手邊沒有照相機，但自從有一支可以拍照的手機後，三不五時會在家裡拍自家貓咪。

蔡總統略帶得意的秀出兩張她為「蔡阿才」拍的照片，一張是「蔡阿才」舒服地在軟墊上睡的四腳朝天，一張則是「蔡阿才」專心看著電視的背影，總統還驕傲的說「你不覺得蔡阿才身材不錯嗎？」

蔡總統表示，「蔡阿才」很皮，很少靜靜的坐下來，所以她都趁「蔡阿才」睡覺或看電視時為「蔡阿才」拍照。總統透露，「蔡阿才」最喜歡看動物星球頻道，平常都會跟她一起看電視，就算她在書房做別的事，「蔡阿才」也會自己專心看動物星球頻道。

蔡總統說，她要向攝影記者表達敬意，自己有拍照才知道攝影很困難。有時在採訪場合聽到攝影記者大聲叫前面的人蹲下，好像有點不太禮貌，但這顯示出攝影的確是最大的挑戰，讓攝影記者壓力很大，因此她有時候也會稍微停下腳步，配合攝影記者拍照的需求。

媒體詢問蔡總統平常是否會自拍，總統打趣的說「我每天被人家拍已經夠了，還自拍」；提到日前媒體舉辦的「失敗攝影展」中有一張蔡總統的照片，總統說「真的啊？我最好不要看」；當見到自己被拍「失敗」的照片，總統則說「好啦好啦，勉強可以接受」。

另外，為慶祝總統府建築落成百年，總統府舉辦「100/100 總統府不一樣攝影創作比賽」，攝影徵件已經截止，參賽作品由攝影、建築、藝術、文化等各領域專業人士組成評審小組評選，蔡總統日前也特別前往欣賞「專業組」報名的攝影作品。

蔡總統表示，在這些作品中，她最喜歡兩張照片，一張是總統府門口站崗，「很帥的憲兵」；還有一張是總統府內的門把。

總統府內的門把是下壓式，上面有金色花紋浮雕。蔡總統笑說，她每天在府內進進出出，都沒發現門把這麼漂亮，而且府內門把都放比較低，按門把時要低下身去按，是有禮貌、謙卑的姿態。（編輯：謝佳珍\林沂鋒）1080206