新年目標要更健康 藍綠立委學做TRX

國民黨立委李彥秀（左）、林麗蟬、呂玉玲等人，在過年前相約到健身房，一起去做時下最流行的TRX運動，並呼籲大家在過年大魚大肉之後，可以運動強身，消化一下。（李彥秀辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 108年2月7日

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北7日電）過年期間吃得好，但對身體的負擔也大，國民黨立委李彥秀表示，去年過年學了好幾道菜，今年新的目標，就是要把身體練得更健康，身體健康壓力就會少，脾氣也會好。

國民黨立委李彥秀、林麗蟬、呂玉玲等人，在過年前相約到一家健身房，一起去做時下最流行的TRX懸吊式阻抗訓練，呼籲大家在過年大魚大肉之後，可以一起運動，消化一下。

李彥秀說，平時都有維持運動的習慣，一星期至少維持2到3小時的運動；最近就拉著幾位好朋友來這做TRX，而其實只要有一條繩子，就可以在辦公室拉、運動個30分鐘，就會非常有效果，也呼籲大家抓到機會，就要運動。

在做完TRX後，呂玉玲說，這讓筋骨更放鬆了，活動了筋骨也讓身體更加健康，很高興與李彥秀等人一起來這運動，活絡一下筋骨，準備迎接選舉年的到來。

李彥秀也表示，過去開始推動北市一區一個運動中心之後，發現到現在的運動人口越來越多，如果下一階段，所有的運動場所是24小時營業，她認為會非常的好，隨時想發洩都有地方可以運動，因此她非常期望有一個24小時都能運動的地方。

平時就有打網球習慣的林麗蟬，在做完TRX後說，打網球對她來說反而比較累；談起運動，林麗蟬也透露，她與李彥秀、呂玉玲等人常邀約晨跑，曾經也約過國民黨立法院黨團總召江啟臣一起跑。

林麗蟬表示，在前總統馬英九時期，她曾是女性參與運動白皮書的諮詢委員，希望全國的女性朋友都可以參與各種運動，運動除了可以讓女性朋友在帶孩子時更有耐心以外，最重要的是運動可以讓大家減少用健保，省國家的錢也省自己的錢。

民進黨立委呂孫綾表示，幾年前因為一群朋友要報名上TRX課程，在朋友的邀約下就一起加入，雖然以前也有在運動，但因為TRX的強度更強，所以剛開始會覺得很累，但慢慢的發現精神變得很好，身體比較健康，為了要鍛鍊自己，現在也維持一個星期一次重訓。（編輯：蘇龍麒）1080207