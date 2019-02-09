教廷達托索總主教訪台 外交部歡迎

（中央社記者游凱翔台北9日電）外交部今天表示，「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」是天主教會重要活動，今天至16日在台灣舉辦，教廷萬民福音部助理秘書長達托索總主教、副總統陳建仁將出席開幕晚會。

外交部下午發布新聞稿表示，教廷萬民福音部（Congregation for the Evangelization of Peoples）助理秘書長兼宗座傳信善會主席達托索總主教（Archbishop Giampietro Dal Toso）來台灣主持「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」是天主教會重要宗教活動，會議今天至16日在台灣舉行，屆時除了亞洲各國宗座傳信善會代表約30人，及國內賓客計百餘人與會外，陳副總統也應邀出席開幕晚會。

外交部說，達托索總主教自民國106年11月獲教宗方濟各任命，負責督導全球千餘教區牧靈福傳業務，一向關注台灣天主教會發展，此行是達托索總主教相隔多年後再度訪台。

外交部表示，數十年來台灣天主教會對台灣的醫療照顧、社會福利、教育等領域貢獻卓越，台梵共享普世價值，未來將持續與教廷共同為促進宗教自由努力，深化各項合作交流，以作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。（編輯：楊玫寧）1080209