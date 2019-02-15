法院駁回黨工退休金異議之訴 黨產會不提抗告

（中央社記者游凱翔台北15日電）國民黨今天表示，黨產會日前提出第三人異議之訴，反對中投公司以股利支付黨工退休金遭駁回，籲黨產會放棄上訴；黨產會回應，不提抗告，但法院判決結果，與黨產會的精神不違背。

國民黨下午召開記者會，邱大展表示，國民黨於民國106年2月大量解僱700人，結算金經台北市勞動局召開強制協商會議後，核定共新台幣15億694萬9509元，已分別給付5億9908萬、6375萬元，剩餘款項約9億多萬元，因此發函不當黨產處理委員會，申請以中投公司的股利支付，卻遭黨產會否准申請，並提出第三人異議之訴。

邱大展指出，台北地方法院審理後，昨天駁回黨產會。依據此結果，國民黨也呼籲黨產會放棄上訴，並能儘速同意國民黨處分中投股利等黨產申請。

黨產會發言人施錦芳回應，會提出此訴，因黨產會認定中投、欣裕台為不當取得的財產並應收歸國有，基於中投、欣裕台所衍生的利益皆屬於國家財產的原則，向民事執行處提出異議，而民事執行處認為本件應走第三人異議之訴，但起訴後，承審法官認為黨產會並非適格當事人，黨產會也表示願意撤回起訴，因此北院的判決結果，與黨產會的精神並不違背。

施錦芳也說，黨產會今天召開第59次委員會，就國民黨提出申請出售名下房地，用於支付大量解僱黨員及退休員工優存、月退等費用進行討論，已同意在不涉及已進入強制執行程序者及在公有地上建置黨用設施等，同意國民黨優先辦理出售事宜，以支應黨工退休金等需求。

黨產會指出，以民國108年土地公告現值及建物申報金額計算，國民黨名下至少擁有新台幣22.2億元不動產。而這次國民黨提出申請出售的房地共172筆，公告現值約5.6億元。

其中，目前已進入強制執行程序的標的共約3.4億元，而在此次委員會中再同意國民黨優先出售現值約1.6億元的43筆房地，因此在此次出售案中，累計可變現的不動產公告現值達到5億元。（編輯：林沂鋒）1080215