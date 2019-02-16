能源政策藍綠開戰 馬英九：講的都是老實話

（中央社記者余祥台北16日電）前總統馬英九與前行政院長江宜樺將聯手針對能源政策，向蔡英文政府開戰，遭行政院長蘇貞昌指是在講風涼話，馬英九今天表示，「我們講的都是老實話。」

蔡英文政府新版能源政策日前公布，現有核電廠不延役，封存中的核四廠也不重啟。馬英九成立的馬英九基金會與江宜樺成立的長風基金會將在18日聯合舉行記者會，針對新版能源政策提出分析與看法。蘇貞昌今天說，國家是大家的，大家一起努力，不要像有些人只講風涼話。

馬英九今天出席出席「2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮」，並參觀「媽祖光影展」。媒體詢問，對於蘇貞昌指涉他在講風涼話的看法，馬英九僅回，「我們講的都是老實話。」

2019大甲媽祖北巡祈安遶境祈福駐駕安座典禮除馬英九到場外，國民黨黨主席吳敦義也在晚間到場，另還有國民黨中央委員連勝文、國民黨立委李彥秀、國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人。吳敦義致詞時特別表示，謝謝大家對國民黨的支持，他祈求媽祖保庇台灣風調雨順、國泰民安、兩岸和平發展。

關於18日的記者會，將由長風基金會董事暨能源政策小組召集人杜紫軍與馬英九基金會執行長蕭旭岑共同主持，並邀請政大法律系副教授廖元豪、前台大醫院副院長王明鉅、國立清華大學原科中心主任葉宗洸等三位學者專家，共同解析蔡政府的新版能源政策。

杜紫軍表示，蔡政府新版能源政策不僅未能解決台灣缺電的問題，更無視於去年底通過的「火力發電年減1%」、「以核養綠」等兩項公投結果，讓全國人民同感失望。

蕭旭岑說，前總統馬英九與前行政院長江宜樺一向關切台灣能源與產業政策發展，認為在此關鍵時刻，必須有所作為，兩人所創辦的基金會首次聯合舉行記者會，就是希望對當政者提出建言，共同為台灣未來發展努力。（編輯：楊凱翔）1080216