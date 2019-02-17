歐洲議會友台小組主席藍根訪台 將晉見蔡總統

（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部今天表示，歐洲議會友台小組主席藍根（Werner LANGEN）率重量級議員及幕僚一行7人今天至22日訪台，期間將晉見總統蔡英文。

外交部下午發布新聞稿表示，成員包括歐洲議會保守黨團議員貝爾德（Bas BELDER）、人民黨團議員庫干（Eduard KUKAN）及蒲睿達（Cristian Dan PREDA）、歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏斯基（Georg JARZEMBOWSKI）等，均為友台小組核心成員，長期關注台灣及兩岸事務，並致力推動台灣與歐盟關係。

外交部表示，期間將晉見蔡總統，並拜會立法院長蘇嘉全、國家安全會議、外交部、行政院大陸委員會、歐洲經貿辦事處、相關政黨等。

此外，貝爾德、庫干及蒲睿達等3名議員將接受外交部長吳釗燮頒贈睦誼外交獎章；藍根則將接受東吳大學頒授榮譽政治學博士學位，並應邀以「台歐盟關係」為題發表演說，另參訪國立故宮博物院及Gogoro睿能創意公司等。

外交部指出，1月30日歐洲議會曾就兩岸關係的最新發展進行討論，多名跨黨團議員發言反對中國以武力解決兩岸問題，呼籲北京正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民決定自己未來前途的權利，並籲請歐盟執委會採取具體行動支持台灣。

外交部最後表示，藍根率團來訪，再度彰顯歐洲議會對台灣的支持與情誼，未來雙方將在既有的合作基礎上，持續深化各項交流。（編輯：林沂鋒）1080217