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政院：擁核者請先回答核廢料放在哪裡

最新更新：2019/02/19 14:51

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院發言人Kolas今天表示，擁核者下戰帖之前，應先勇敢回答：「核廢料要放在哪裡？」也不要再說蘭嶼自然環境的輻射值低於台北，「歡迎先來蘭嶼long stay 30年，再做結論。」

聯合報報導，清華大學原子科學院院長、以核養綠公投發起人之一的李敏，昨天在臉書貼出13日給行政院的公文，向行政院下戰帖，請政院安排場地與時間，由核能學會的放射性廢棄物管理學術委員會等單位，向政院及社會說明核廢料處置技術發展現況。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午在臉書發文表示，下戰帖之前，還是可勇敢回答這個問題：「核廢料要放在哪裡？」這個問題她問很多次，都沒有人回答。這問題不需要下戰帖，直接對著臉書或媒體就可直接先開講：「核廢料要放在哪裡？」

Kolas表示，擁核者說核廢料有解，一是視為廢棄物直接深層地質掩埋，二是再處理，三為兩者並行。但還是沒有人回答「核廢料要放在哪裡？」在颱風地震頻仍的台灣，不論是「深層地質掩埋」、「再處理」、或「兩者並行」，核廢料應該放在哪裡？

Kolas說，「深層地質掩埋」是要埋在核電廠所在的新北或屏東，或要埋在一度被點名的花蓮、台東、宜蘭、金門、澎湖、馬祖，擁核的核廢料專家請回答。

她表示，千萬不要再說蘭嶼島上自然環境的輻射值低於台北所以不嚴重，這很傷蘭嶼人。「歡迎先來蘭嶼long stay 30年，再做結論。」（編輯：林沂鋒）1080219

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