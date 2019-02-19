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觀賞麥寮興華國小動畫片 蔡總統：放臉書分享[影]

最新更新：2019/02/19 19:57
總統蔡英文19日參訪雲林麥寮興華國小時表示，看到這一群聰明、會講話的小朋友與盡心盡力的師長，在克難條件下首次挑戰製作動畫，就獲得國內外大獎肯定，著實令人震撼與感動。中央社記者葉子綱攝 108年2月19日
總統蔡英文19日參訪雲林麥寮興華國小時表示，看到這一群聰明、會講話的小朋友與盡心盡力的師長，在克難條件下首次挑戰製作動畫，就獲得國內外大獎肯定，著實令人震撼與感動。中央社記者葉子綱攝 108年2月19日

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）雲縣麥寮興華國小僅有學生45人，由公視團隊輔導製作「糖果工廠的秘密」反思家鄉環境的動畫片，獲得國內外大獎，總統蔡英文今天訪視觀賞後說，要放臉書擴大分享。

雲林縣麥寮鄉興華國小，全校僅有45名學生、18名教職員工，其中11名各年級學生組成團隊，以「糖果工廠的秘密」主題反思家鄉環境議題的動畫片，由公共電視團隊輔導及協助完成，去年4月首次參加公共電視主辦「2018台灣兒童國際影展—小導演大夢想台灣篇」，獲得第二名，接著7月在「韓國釜山國際兒童暨青少年影展」獲得15歲競賽單元首獎。

蔡總統下午由雲林縣政府、麥寮鄉公所、立委、縣議員等各界陪同參訪興華國小，全校師生與家長先是總動員清掃環境，更抱持興奮心情接待首位到訪的國家元首，觀賞動畫片放映、指導老師說明克難拍攝過程及點滴，還有製作群學生報告心得，逗得現場掌聲與笑聲連連，蔡總統還與學生一起動手製作，全程參訪時間大約一小時。

蔡總統說，其實最緊張的是她，看到這一群聰明、會講話的小朋友與盡心盡力的師長，在克難條件下首次製作動畫，就獲得國內外大獎，令人震撼與感動；她當場和製作群小朋友們商量，是否可以將動畫片放到她的臉書，希望分享給更多人看到，小朋友們立即應允；蔡總統也稱讚校門口一幅2隻貓的繪畫很有創意。

蔡總統表示，從動畫影片及校門口繪畫，可以看出興華國小充滿創意的學習環境，運用想像力及共同努力完成令人欽佩，關心周遭環境很重要，麥寮六輕是台灣經濟發展的重要基地之一，經濟發展與環境保護議題要如何平衡，可以有不同意見討論，小朋友的創作提供面對問題、集思廣益的最佳範例。

蔡總統也邀請興華國小全校師生，到台北參觀百年建築總統府，或到有兩隻貓、兩隻狗及其他動物的官邸參觀，讓大家討論選擇，在大合照最後結束時，小朋友大聲說出「謝謝總統，總統府見」的答案。（編輯：陳俊碩）1080219

影片來源：中央社
總統蔡英文19日下午參訪雲林麥寮興華國小，全校師生與家長先是總動員清掃環境，更抱持興奮心情接待首位到訪的國家元首，並一起觀賞動畫片「糖果工廠的秘密」。蔡總統並表示，要放臉書擴大分享。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 108年2月19日
總統蔡英文19日下午參訪雲林麥寮興華國小，全校師生與家長先是總動員清掃環境，更抱持興奮心情接待首位到訪的國家元首，並一起觀賞動畫片「糖果工廠的秘密」。蔡總統並表示，要放臉書擴大分享。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 108年2月19日
雲林麥寮興華國小全校師生由公視團隊輔導製作動畫「糖果工廠的秘密」，獲國內外大獎肯定，總統蔡英文（灰衣）19日參訪，除給予鼓勵肯定外，也和學生們一起體驗動畫製作過程。中央社記者葉子綱攝　108年2月19日
雲林麥寮興華國小全校師生由公視團隊輔導製作動畫「糖果工廠的秘密」，獲國內外大獎肯定，總統蔡英文（灰衣）19日參訪，除給予鼓勵肯定外，也和學生們一起體驗動畫製作過程。中央社記者葉子綱攝　108年2月19日
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