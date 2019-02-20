前法官性騷案職務法庭判拔官 監委表示認同

（中央社記者王承中台北20日電）前法官陳鴻斌性騷案，司法院職務法庭14日仍判拔官。監察委員王美玉、方萬富今天表示認同並指出，判決結果顯然肯定監察院所提的再審理由與證據。

陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭去年再審判罰新台幣200多萬元，監察院提再審。職務法庭14日判決原判決廢棄，維持免除法官職務的判決。全案確定。

本案監察院調查委員王美玉、方萬富今天發布新聞稿表示，對於司法院職務法庭回復免除陳鴻斌法官職務，轉任法官以外職務之判決，表示認同。

監委指出，本案件有指標性的意義，反映出諸多制度面的問題，在實體面包括，對助理工作與績效評定、具解聘、續聘等考核與監督權的法官，二者間權力關係不對等，在性騷擾的判斷上是否受到重視，及如何消彌司法人員對於性別、性騷擾的陳腐刻版觀念，落實「消除對婦女一切形式歧視公約」規定。

監委表示，本次判決固然無法逐一對制度性問題予以回應，但判決結果顯然肯定監察院所提的再審理由與證據，並且對陳鴻斌在本次訴訟中，數次以程序問題(包括2次以聲請大法官解釋要求停止訴訟、3次對合議庭成員聲請迴避)的干擾，及一再辯稱其與助理乃兩情相悅，將助理形塑為主動討好等卸責之詞，進行澄清與回應。

監委指出，猶記得總統蔡英文曾對本案表示，「深刻感覺到台灣社會距離性別平等，確實還有一段路要走。」本案不會是句點，欣見司法改革更趨積極，頻接地氣，在監督政府與實踐「消除對婦女一切形式歧視公約」公約的路上，監察院將不畏風雨持續呵護人權的苗圃，負起維護婦女權益的憲法職責。（編輯：林孟汝）1080220