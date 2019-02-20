朱立倫3大策略 期盼台灣經濟危機變轉機

（中央社記者張可衣舊金山19日專電）前新北巿長、2020總統大選參選人朱立倫今天在史丹佛大學指出，中美貿易戰給台灣帶來經濟挑戰，可透過創新經濟、文化經濟和生活經濟將危機變轉機。

但他強調，想要這3大策略如同飛機引擎帶動台灣經濟起飛，最重要的是政府整體配合，這樣才能產生飛航的順風效應，事半功倍。

朱立倫今天參訪史丹佛大學、行程滿滿。面對媒體詢問總統蔡英文對外媒宣布將競選連任，朱立倫表示，這次矽谷之旅不談政治，只談經濟。

朱立倫表示，很開心能有這樣的機會，好像回到學生時期生活。他除了和該校學生、學者和前美國官員舉行座談會、圓桌會議外，下午還參觀胡佛檔案館，並以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題公開發表演說。

他提到，美國與中國的貿易衝突對全球經濟產生不確定性，台灣也夾在這種對抗中。這不僅影響台灣人民對經濟的信心，許多台商在中國工作或設廠，也對台灣帶來重大影響。

朱立倫表示，台灣經濟高度依賴國際貿易，受影響的台商除了降低開支或是轉移工廠等，最終還是要PowerUp Taiwan讓台灣經濟轉型，「飛起來」才是長久之計。

他指出，台灣是全球重要的半導體供應國家，大家熟知的蘋果、Tesla，智慧手機裡的晶片逾50%出自台灣，台灣在全球科技產業扮演了關鍵角色。

對於台灣該如何起飛，他認為，第一要打造「創新經濟」（Innovative Economy）的「生態系統」，結合人才、創意、資金和產業解決方案。另外，在綠色能源、智慧城巿、智能交通、網路安全和人工智慧，打造未來經濟。

第二是打造文化經濟（Multicultural Economy）。他指出，台灣擁有豐富的中華文化和多元文化遺產。雖然多數居民是華人，但也受到來自西班牙、荷蘭和日本的殖民影響，應透過多元文化傳承結合多元族裔，鼓勵文創產業、音樂、出版和電影等藝術創作。

第三是生活經濟（Life Economy）。朱立倫表示，自己擔任16年的地方首長，了解「經濟起源於人們的生活」。他希望用創新想法改善人民日常生活，打造有機生活、有機農場、有機教育，為台灣下一代打造永續發展的環境，並藉此刺激經濟成長。（編輯：林憬屏）1080220