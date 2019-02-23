翁震炘遭疑違反兼職規定 銓敘部將提法規會討論

（中央社記者王承中台北23日電）銓敘部政務次長蔡秀涓今天針對北農總經理翁震炘遭質疑違反公務員不得兼職表示，下午有邀集相關單位開會釐清，但由於公務員借調民營事業機構辦理留職停薪，翁震炘算首例，為求謹慎，近期會將本案提法規會討論。

台北農產公司總經理人選，今年1月間由前農委會農金局副局長翁震炘接任。台北市議員游淑慧質疑，翁震炘疑違反公務員不得兼職規定。銓敘部今天下午邀集農委會、台北農產公司及台北市府等單位開會釐清疑義。

蔡秀涓在會後接受中央社記者訪問時表示，雖然下午召集權責機關開會釐清疑義，但當中有些部分還需要再釐清，因此會中決定請權責機關農委會在會後提供書面意見。

蔡秀涓指出，由於公務員借調民營事業機構辦理留職停薪，翁震炘算是首例，為求謹慎，銓敘部也會在近期將本案提到銓敘部的法規會討論。她說，對於涉及法規疑義的重大案件，銓敘部都會將案子提到有外聘委員在內的法規會討論，以求程序上的完備，也比較周延。

不過，蔡秀涓也表示，銓敘部是法制主管機關，基本上不做個案認定，但需要相關機關進行說明，才能在法制的解釋上做出正確周妥的解釋。（編輯：黃國倫）1080223