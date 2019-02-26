蘇貞昌：不贊成拆除中正紀念堂

行政院長蘇貞昌（前左）26日在立法院表示，民進黨執政後，他用更高的角度來看中正紀念堂，「我不贊成拆除」，這是人民血汗、國家資源，應該為國家、社會妥善運用，才最對得起沿路走來的努力。圖右為文化部長鄭麗君。中央社記者吳家昇攝 108年2月26日

（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院長蘇貞昌今天說，民進黨執政後，他用更高的角度來看中正紀念堂，「我不贊成拆除」，這是人民血汗、國家資源，應該要為國家、社會妥善運用。

立法院會今天進行施政總質詢，民進黨立委尤美女關注轉型正義推動進度，及中正紀念堂未來轉型的方向。

蘇貞昌答詢時表示，很多人談這問題是談歷史、讀資料，他是沿路走過來的，他就是二二八當年出生，過去他是核定二二八責任歸屬的行政院長，也秉前總統陳水扁之命，成立二二八紀念館、發行紀念郵票。

蘇貞昌說，如今政黨輪替，民進黨執政後，他用另一種更高的角度來看中正紀念堂，如果當時不是為了紀念威權統治者，沒辦法那麼快遷走陸軍總部；又因為威權，才用人民的錢建這麼大的公共營造物，「我不贊成拆除」，這是人民血汗、國家資源，應該為國家、社會妥善運用，才最對得起沿路走來的努力。

蘇貞昌也說，他特別敬佩南非前總統曼德拉被關了27年，南非種族隔離幾十年，終於有一天黑人執政後，執政黨立刻把象徵白人的橄欖球隊廢除，曼德拉趕到黨的總部對這些人說，「他們有權時壓迫我們，我們有權不必反過來」，要更開放才能團結南非，用更高的方法、角度，才能讓南非向前走。

蘇貞昌表示，無論加害者、被害者，「我們都是同一國、在同一塊土地」，現在一定要回復被害者所受的冤屈及損害，填補、賠償其損害，國家領導人要道歉，加害者責任也要釐清。「轉型正義不是追殺、拆除」，而是依現況如何妥善運用人民血汗錢建起來的公共營造物，「團結人民一致對抗想要併吞台灣的敵國」。

蘇貞昌說，新的敵人逼到眼前、兵臨城下，要團結一致，一起團結所有力量才是眼前之急；論述已經太多，汗牛充棟，心態只要打開，大家為保國衛民努力，才是執政黨的責任，「我是務實的工作者，過去主張台灣獨立，現在捍衛台灣主權」，台灣已是一個獨立國家，只有保主權、衛民主、拚民生、拚經濟，人民才會覺得政府有做事。（編輯：李信寬）1080226