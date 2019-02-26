朱立倫：尊重黨內初選規則 對自己有信心

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨總統初選遊戲規則明天定案，前新北市長朱立倫今天表示，他尊重結果，也對自己和黨員有信心，不過，初選只是過程，彼此卡來卡去會讓民眾厭惡，2020全黨團結也不一定勝選，內鬥就不用玩了。

朱立倫今天接受「POP搶先爆」廣播節目專訪。主持人指出，朱立倫訪美期間，黨主席吳敦義頻繁上節目，拋出黨內初選機制多種選項。

朱立倫表示，很多人可能希望他直接抨擊此事，但他認為初選只是過程，如果在這個過程中造成彼此嚴重芥蒂，之後要怎麼團結對外，2020選戰國民黨全黨團結都不一定會勝選，若還要內鬥就不用玩了。

針對初選遊戲規則，朱立倫說，只要符合民眾的期待，待中常會決定通過後，就按照這個規則提出候選人，他會全力以赴，若最後的結果，他是80分，高雄市長韓國瑜90分，他會全力支持韓國瑜，若吳敦義、前立法院長王金平勝出，他也全力支持。

朱立倫過去主張全民調，若初選機制加入黨員投票，是否有機會勝出，朱立倫指出，不管最後民調和黨員投票的比例如何，他都尊重，雖然他沒有組織動員，但他對自己有信心、對國民黨黨員也有信心。

主持人提到，吳敦義日前提到不排除徵召韓國瑜，朱立倫認為，韓國瑜是潛在的激勵力量，國民黨當然要找出最強的候選人。是否認為吳敦義「拉韓打朱」，朱立倫說，他不會這麼認為，最重要的是推出最強候選人，爭取勝選。

前台北縣長周錫瑋今天也宣布參選總統，朱立倫說，每一位都可以是考量的對象，重點是國民黨要贏，並且要能負責任的提出解決台灣困境的方法。

朱立倫表示，不要彼此卡來卡去，大家只會對國民黨厭惡，民眾關心的不是國民黨內部的事，而是關注誰能重振經濟、改善兩岸關係等，他不是一個喊衝、喊打的人，但他很負責任的告訴民眾，如果他擔任總統將會怎麼做。

朱立倫說，他一路從財經學者、財經立委當到招商拚經濟的市長，現在盼能為台灣經濟轉型找出一條路；在兩岸事務上，他提出「3個中華」的主張，堅持中華民國自由、民主的憲政體制，發揚中華文化的特色，共創中華民族的經濟繁榮。

至於吳敦義拋出國民黨執政後將與對岸洽簽兩岸和平協議，朱立倫說，民眾關心的是和平，而非協議，他相信他提的「3個中華」的主張，加上求同尊異，這樣的兩岸政策一定可以帶來兩岸和平基礎，在這個基礎上所簽署與民生相關的協議，也都是和平基礎。（編輯：趙蔚蘭）1080226