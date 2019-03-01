聖體大會雲縣登場 副總統感謝教廷特使出席

天主教會台灣「第4屆全國聖體大會」1日在雲林縣立體育館登場，受冊封為天主教會爵士與騎士的副總統陳建仁（前左）偕家人與會，分享喜悅。中央社記者葉子綱攝 108年3月1日

（中央社記者葉子綱雲林縣1日電）天主教會台灣「第4屆全國聖體大會」今天在雲林縣立體育館盛大登場，副總統陳建仁偕家人與會，他特別感謝教宗方濟各指派特使費洛尼樞機主教出席，教友都興奮及踴躍參加大會。

聖體大會是天主教會重要活動，舉行聖體聖事或在彌撒儀式最後領受聖體，代表紀念耶穌、遵奉天主旨意與奉行聖德。台灣在2011年舉辦首屆全國聖體大會，之後每2至3年舉行一次，由7個教區輪流承辦，第4屆由嘉義教區舉辦。

第4屆全國聖體大會上午在雲林縣立體育館盛大登場，來自全國7個教區上萬名教友熱烈參加，受冊封為天主教會爵士及騎士的副總統偕家人與會，受到教友熱情歡迎。

教宗方濟各特使、教廷萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）於上午11時抵達大會現場，主持飯前祈禱；下午將主持感恩聖祭、聖體遊行與降福、閉幕禮。

副總統特別感謝教廷特使費洛尼樞機主教訪台，教友們都非常興奮且熱烈參加聖體大會，感謝天主。

與會的雲林縣長張麗善致詞感謝天主教會在雲林縣以溫暖的愛與關懷，推動醫療、教育及公益等，天主教會展現的正能量，是社會穩定及幸福的基石。

全國聖體大會從上午9時45分開幕，將進行到下午4時30分，由鄒族迎賓舞揭開序幕，活動內容有歌頌讚美、教理講授、見證分享、聖體聖事微電影、和好聖事、感恩聖祭、聖體遊行與降福等。（編輯：戴光育）1080301