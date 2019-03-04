王金平：我才是真正有能力團結國民黨的人

面對備妥連署書、獨立參選等問題，已表態參選總統的前立法院長、國民黨立委王金平（右4）4日受訪表示，這是假議題，「我才是真正有能力來團結國民黨的人」。中央社記者劉冠廷攝 108年3月4日

（中央社記者劉冠廷台北4日電）外傳國民黨若以徵召方式提出總統參選人，已表態參選總統的前立法院長、國民黨立委王金平將會獨立參選，但他今天說，這是一個假議題，「我才是真正有能力來團結國民黨的人」。

王金平即將在7日召開記者會宣布參選總統，但國民黨內目前力拱高雄市長韓國瑜投入總統大選的聲浪不斷，黨主席吳敦義日前也曾說，仍保留第2階段徵召的可能，被外界解讀是在為民調最高的韓國瑜鋪路。

蘋果日報報導，王金平的支持者，為了避免臨時發生陣前換將的狀況，支持者已備妥連署書，讓王金平能夠獨立參選。但王金平今天上午接受媒體訪問時對此表示，沒有這回事。

至於是否會獨立參選、黨內分裂、徵召韓國瑜等問題，王金平則表示，這些都是假議題，並4度指出，「我才是真正有能力來團結國民黨的人」。

對於前總統馬英九公開支持國民黨內另外一位表態參選總統的前新北市長朱立倫，王金平說，「他們兩位本來就是作伙的、鬥陣的，這一點都不奇怪，有什麼好奇怪的」。（編輯：林興盟）1080304