外交部：曾安排柯文哲以色列機場貴賓室但遭婉拒

台北市長柯文哲日前出訪以色列時在機場席地而坐，引發議論，也引起立法委員質疑外交部失職未安排貴賓室。（圖取自facebook.com/DoctorKoWJ）

（中央社記者游凱翔台北4日電）台北市長柯文哲日前出訪以色列時在機場席地而坐，引發議論，也引起立法委員質疑外交部失職未安排貴賓室。外交部下午表示，駐以處曾表達願安排貴賓室，但台北市政府婉謝安排。

台北市長柯文哲日前出訪以色列，一張在機場席地而坐、為手機充電的照片引發外界議論，今天成為立法院外交及國防委員會質詢的議題之一。

民進黨立委羅致政質疑，駐以色列代表處應要為柯文哲安排機場貴賓室，如果有安排，而柯文哲不願意去就算了；但若駐處和以色列的關係壞到連貴賓室都無法安排，必須讓首都市長坐在地上，這是外交部失職，駐處應該要懲處；外交部長吳釗燮則承諾去了解此事。

外交部下午表示，駐以色列代表處曾表達願協助安排貴賓室，但北市府客氣婉謝安排，而柯文哲此行訪問圓滿結束，駐處全程均盡力配合市府需求、提供協助，市政府也對駐處表達感謝，外交部肯定外館同仁協助地方首長推動城市外交。

外交部也說，有部分媒體報導外交部將懲處駐處同仁，純屬子虛烏有。（編輯：楊玫寧）1080304