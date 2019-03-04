機場席地而坐引發議論 柯文哲：小題大作

（中央社記者梁珮綺台北4日電）民進黨立委羅致政今天質疑外交部失職，當台北市長柯文哲出訪以色列時，沒有安排機場貴賓室，讓柯文哲席地而坐，應懲處駐處；柯文哲認為是小題大作。

外交部長吳釗燮上午到立法院進行業務報告並備質詢，面對羅致政質疑，承諾會進行了解。

羅致政質詢時指出，駐以色列代表處應要替柯文哲安排機場貴賓室，若駐處和以色列關係壞到連貴賓室都無法安排，必須讓首都市長坐在地上，就是外交部失職，駐處應該要懲處。

柯文哲今天上午出席2019台北市創新實驗教育成果發表會，接受媒體訪問時表示，這是典型的小題大作，“stupid”（愚蠢的），指自己常出國，各國際機場都有人坐在地上充電滑手機、使用筆電。

柯文哲下午在臉書貼文，感謝此次率團出訪以色列，受到代表處各方面協助，「每次出訪，在國外看到這些外派的代表處同仁，在不利的環境下，為台灣在國際上努力，非常值得大家給予更多鼓勵」。

他更表示，「民意代表應該把質詢的焦點放在公眾利益的議題上，不是在國會殿堂關心我為何不使用貴賓室，以及我的手機插頭插在哪、坐在哪，甚至為此懲處辛苦的代表處同仁」。（編輯：李亨山）1080304