重啟核四公投綁大選 中選會：假設性問題難回答

以核養綠公投發起人黃士修（右）4日下午前往中選會遞交「重啟核四」、「核能減煤」公投案提案連署書。中央社記者王承中攝 108年3月4日

（中央社記者王承中台北4日電）以核養綠公投發起人黃士修今天遞交「重啟核四」等公投案提案連署書，盼與2020大選合併舉行。中選會代理主委陳朝建說，7成民意贊成公投與大選脫鉤，公投法修正草案仍在審議，很難回答假設性問題。

黃士修今天上午在立法院召開記者會表示，將提出「重啟核四」、「核能減煤」兩個公投案，目前兩案都已經收到超過4000份連署書，達到公投提案門檻，下午將送中選會正式提案。

黃士修、「核能減煤」提案領銜人醫學物理學會理事廖彥朋等一行人在下午4時30分許，前往中選會送件。黃士修受訪表示，為提升公投投票率，公投勢必要跟大選合併舉行。提案時程都有經過計算，一定可以遇到總統大選，希望可以合併舉行。

黃士修指出，現在3月初提案，若中選會順利審查通過，希望能在4月初開始連署，而法定連署期限是6個月，在送交28萬份以上連署書成案後，按現行公投法規定，往後推算1到6個月，若遇到全國性選舉應合併舉行。

他說，目前中選會所提的公投法修正草案，擬將現行的公投「應」改成「得」與大選合併舉行，希望中選會審慎思考，行使公投與大選脫鉤的裁量權，會造成多少公帑的浪費。

陳朝建則表示，根據中選會所做的民調顯示，目前有7成民意傾向將「應」改成「得」，保留彈性，但現在行政院還在審查公投法修正草案，未來還要送立院審查，中選會尊重立院的修法結果，現在很難回答修法中假設性的問題。

中選會綜合規劃處處長高美莉指出，今天收件後，中選會將加班清點份數，看是否達到1879份的門檻，若達到除會給黃士修一份收據，也將把提案送進3月下旬委員會討論，委員會會決定是否要開聽證會，或是通過，送交戶政事務所查對。

高美莉指出，若是決定通過送交查對，戶政事務所要在15天內完成查對，若是件數不足，要請提案人在30天內補正件數，才會進入第二階段的連署，時間長達6個月。陳朝建表示，中選會將依法處理。

根據公投法規定，提案人提案後，中選會將於30天內完成審核，戶政機關於15天內完成提案人名冊查對，送交中選會；若合於規定，相關立法機關及行政機關在30天內提出意見書。進入連署階段後，提案領銜人於6個月內提出連署人名冊，中選會審查；若合於規定，戶政機關完成名冊查對後，中選會10日內公告公投案成立。公投案成立後，中選會於公投日28天前發布公告，並舉辦發表會或辯論會至少5場。

立法院2017年12月已三讀修正通過公投法部分條文，大幅降低提案、連署及通過門檻，全國性公民投票案如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，469萬5748人投下贊成票，即為通過。（編輯：楊凱翔）1080304