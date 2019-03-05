蘇貞昌：贊成嚴審中國官員來台

（中央社記者陳俊華台北5日電）時代力量立委林昶佐今天要求，更嚴格審查中國官員來台進行統戰活動；行政院長蘇貞昌說，他贊成應該要更嚴格審查，若有違反原本申請內容，做不法、不許可的事，「下次就不讓你來」。

立法院會今天進行施政總質詢。時代力量立委林昶佐指出，去年陸委會說要對中國來台官員嚴格進行審查，但根據移民署統計，2016年的未核准比例為6.8%、2017年未核准比例為6%，但2018年未核准比例只有5.5%。

林昶佐說，中國官員來台雖然要先報告主題、提計畫書，「但這些人會來說他要統戰嗎？」，當然是寫要來進行音樂、文化、宗教交流，像是2017年台灣大學出借場地舉辦「中國新歌聲」活動，就發生統促黨打學生的事件；雖說不可能24小時監視，但他要求審查要更謹慎、嚴格。

陸委會主委陳明通答詢時表示，那是他就任前發生的事，他上任後就比較少讓上海市台辦主任李文輝來台，唯一一次只有在上海與台北市進行雙城論壇時，讓李文輝來台，但李文輝要去高雄，陸委會就不准；城市交流可以，但其他的要另外處理，「不能摸蛤仔兼洗褲，讓他（李文輝）在台灣到處跑」。

蘇貞昌也說，他贊成應該要更嚴格審查，若中國官員上次來台時，有違反原本申請的內容，還做不法、不許可的事，「下次就不讓你來」。但台灣是民主開放國家，所以不像共產黨不讓你來，或是派人跟著；但要來台要申請，「表示我們是有政府的，就乖乖來申請」。

蘇貞昌表示，以後如果來的中國官員用別種名義來台，卻做非法、不許可的事，下次就要更加嚴格審查，「讓他覺得我們政府是有能力管制的」。（編輯：趙蔚蘭）1080305