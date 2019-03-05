綠委：身障者住宿機構補助不足 長照規劃需檢討

（中央社記者陳俊華台北5日電）總統蔡英文今天說，將檢討提高對身障服務體系補助，提升服務品質。民進黨立委吳玉琴表示，像極重度老人、身障者也有住宿機構需求，目前補助不足，政府對長照的規劃，這部分要檢討。

蔡總統今天在衛生福利部長陳時中、民進黨立委吳玉琴陪同下，在總統府接見「台灣社會福利總盟」。蔡總統表示，長照2.0下一階段除了數量外，更要追求品質；希望衛福部可以思考，在不增加身障家屬負擔原則下，提升對身障服務體系補助，讓服務品質提升。

曾任台灣社會福利總盟理事長的吳玉琴向中央社記者表示，長照2.0目前都是建構居家社區的服務為主軸，但是會中有團體反映，像是極重度的老人、身心障礙朋友也有住宿機構的需要，這塊目前補助比較不足，政府對長照的規劃，這部分要檢討、反映民眾需要。

吳玉琴表示，社福團體們認為，政府對社福政策確實投入非常多經費，民間的非營利組織在投入過程中，政府要體恤到他們的營運成本，不只是老人、身心障礙、兒少安置機構等都有相關成本，尤其在勞動基準法修法後，也增加相關勞動成本。

吳玉琴說，公權力的業務委託給民間，應該要有合理的成本，不能一直讓民間組織在服務過程中，還要去募款，衛福部應該要把相關成本算出來，給予合理的補助、反映成本，蔡總統也非常認同，這些團體投入很多心力在服務弱勢者上，蔡總統也感謝大家長期投入。

曾任台北醫學大學老人護理暨管理學系主任的民進黨立委陳靜敏也說，政府推動長照2.0的問題是，過去身障者所享有的相關照顧，跟現在長照2.0所提供的照顧服務，兩者間有一些落差，若能把服務內涵含括到身心障礙者當然更好，且要由使用者提出他們的需求。

陳靜敏表示，長照有8成是老人，所以多數都是「因老化而失能」來思考的長照2.0，對身障朋友不是太公平，現在最大的問題是，身障朋友雖然也是失能，可是需求會與老人「因老化而失能」的需求不一樣，樂觀其成這樣的政策走向。（編輯：林沂鋒）1080305