立委補選藍營大咖催票 吳敦義喊全壘打

新北市三重立委補選，市黨部主委李乾龍（前右起）、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜與前台北縣長周錫瑋（前左）7日都在三重小巨蛋造勢會站台，力挺國民黨籍候選人鄭世維（前左2）。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年3月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市三重立委補選，藍營大咖相挺國民黨籍候選人鄭世維，黨主席吳敦義、市長侯友宜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋力挺催票並喊出新北、彰化、台南、金門4席全壘打。

雖然天氣嚴寒，下著陰雨，但三重小巨蛋球場今天下午為鄭世維助選的造勢活動，充滿熱烈與歡樂氣氛。大家唱歌、手持包子、揮舞國旗，高喊「三重土包子、鄭世維當選」。

侯友宜站台致詞時，希望三重鄉親踴躍拉票、催票提高投票率，甚至勝過他在新北市長選舉時，在三重的得票率。

前新北市長朱立倫在民眾高喊加油時致詞表示，鄭世維是新北市三重的賣菜郎，瞭解基層的心聲，希望大家要與金門、彰化、台南等地立委補選一起加油，獲得全勝。

前台北縣長周錫瑋強調，新北市升格是國民黨在台北縣執政任內升格，清淡水河的污水與垃圾是他在縣長任內與擔任台北縣議員的鄭世維一起推動。

包括立委林德福、羅明才與議長蔣根煌帶領市議員團隊、黨中央委員連勝文等人都出席相挺，希望鄭世維可以成為新北市立委。連勝文推崇鄭世維在湧蓮寺擔任志工時，熱心公益活動。

吳敦義到場時，又掀起另一波高潮，他表示，三重立委因為弊案才要重選，且民主進步黨並沒有將經濟搞好，當然要換黨做看看。

吳敦義也強調，立法院要增加監督的力量，因此，希望這次立委補選能夠4席都全壘打勝選，並且一起拚經濟發展與兩岸和平。

鄭世維感謝大家站台，但也很擔心對手發動全國的行政資源在三重立委補選，三重是「民主聖地」，卻因為有立委涉弊案遭入獄才要補選，他希望勝選贏回三重人的光榮感。（編輯：方沛清）1080307

中國國民黨主席吳敦義（前中）7日在新北市三重小巨蛋為立委補選候選人鄭世維（左2）造勢，喊出全台立委補選希望4席全壘打。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年3月7日