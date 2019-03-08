公投法修正 民進黨團版本3月底前出爐

（中央社記者陳俊華台北8日電）民進黨團公投法研修小組召集人、立委李俊俋今天說，今天黨團舉行公聽會後將著手研擬公投法修正草案，預計3月底前提出黨團版，屆時再與中選會已送到行政院的版本併案審查。

去年九合一選舉併公投亂象多，公投法修法成為立法院本會期焦點。民進黨立法院黨團組成公民投票法研修小組，由立委李俊俋及民進黨團幹事長管碧玲擔任召集人。

民進黨團上午在立法院舉行公民投票法修正公聽會。管碧玲會中表示，若公投要與大選脫鉤、另設「公投日」，為避免過度政治動員，有沒有可能一年辦大選、一年辦公投，公投日每2年辦一次，跟大選錯開。

李俊俋向中央社記者表示，今天公聽會中聽完學者專家建議後，將著手研擬黨團版公投法修正草案，預計3月底提出，目前中選會已經有版本送到行政院，但行政院會還沒通過，屆時黨團版會再與政院版草案併案審查。

李俊俋說，公投與大選是否脫鉤，公投法研修小組會再開會討論看看，「（草案）一定是3月底前要趕出來」。

立法院現有的公投法修正草案，包括民進黨立委蘇巧慧、林靜儀、李俊俋、段宜康、施義芳、陳瑩、賴瑞隆、郭正亮、陳靜敏、呂孫綾、無黨籍立委趙正宇，及國民黨立委黃昭順、許毓仁、李彥秀，及時代力量黨團、親民黨團等，共16個版本。

至於公投是否要與大選脫鉤，現行公投法第23條規定，公投案公告成立1個月起到6個月內，若遇有全國性選舉，公投「應」合併舉行；林靜儀、段宜康、陳靜敏等版本，則改為「得」與全國性選舉同日舉行，將公投與全國性選舉脫鉤。

另外，施義芳、賴瑞隆則提案，應訂定「公投日」，當年度公投統一舉行；而蘇巧慧、李俊俋、親民黨團版草案，則維持「應」與全國性選舉同日舉行，但公告期則拉長到3個月起到6個月內不等，讓公投準備程序、資料審查、整體規劃更加完善。（編輯：黃國倫）1080308