王金平：若當選總統將推二次年改

（中央社記者余祥台北8日電）前立法院長王金平今天向退休軍公教人員承諾，如果他代表國民黨參選2020總統，國民黨重返執政後，他將重新檢討年金改革的相關法律，將推動「二次年改」，還給大家一個公道。

王金平還特別將「二次年改」的主張，以書面方式發放給在場的與會人員，上面更印有王金平的親筆簽名。

王金平昨天正式宣布參選2020總統，今天出席全國公教軍警消暨退休人員聯合總會新春餐敘，黨主席吳敦義、前總統馬英九也先後出席同場活動，不過王金平與馬英九兩人並未碰到面。

王金平致詞時表示，民進黨因佔立法院多數，就為所欲為，通過大家認為不合理、有違法違憲之虞的年金改革，讓大家受苦，他向大家表達慰問。

王金平向大家承諾，他若當選總統的話，一定會啟動「二次年改」，還大家一個公道。不過，二次年改需要立法院立法通過，國民黨的立委席次一定要佔多數，才能圓滿修正成功。

王金平說，如果他當選後失言，大家可以隨時抗議，但是他從未食言，也從未失言，可以從歷史上檢驗他過去曾走的路、講過的話，盼大家再忍耐一點，等到國民黨重返執政，就會恢復到公平、合理的結果。台下與會的人員高喊「加油！」

王金平說，這次他要參加國民黨內總統初選，需要大家的支持和幫忙。他並非為當總統而選總統，而是為了中華民國、為了台灣，他希望解決國家困境，兩岸不和諧、朝野內鬥的問題，以及經濟問題。

馬英九稍晚致詞時則說，軍公教警消是國家重要資產，也是政府運作的基礎，很遺憾年金改革對這個行業的極大傷害，尤其信賴保護原則非常重要，人與人、人與政府都需要以信任為基礎，如果沒有做到這點，人民就會對政府失去信心。

馬英九提起，他在卸任總統前曾跟總統蔡英文見面，特別提醒她年金改革要做但要慎重，但很遺憾後來的版本跟大家的期待有差距，未來國民黨若是拿回政權，「一定會在這方面做出相當的改變。」

至於高雄市長韓國瑜表示2020不在他的考量內，王金平會前受訪時說，不評論，尊重韓國瑜就是了。（編輯：楊凱翔）1080308