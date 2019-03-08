蔡總統：口號救不了台灣 解決問題才是正辦

（中央社記者張榮祥台南8日電）總統蔡英文今天晚間出席億載會長交接典禮，希望企業界支持願意做事、敢解決問題的團隊。蔡總統說，口號救不了台灣，解決問題才是正辦。

由台南市上市、上櫃公司企業主組成的億載會在台南大億麗緻酒店舉行會長交接典禮，由森鉅科技材料公司副董事長鄭憲堂交棒給上曜建設開發公司董事長張祐銘。

與會的蔡總統表示，台灣經濟情勢會受國際情勢影響，但變局及不確定性雖是挑戰，也是轉型契機，全世界都是台灣市場，台灣和全球競爭，和時間賽跑，也和自己賽跑，政府也強化體質及強化投資的準備。

蔡總統說，政府帶頭投資公共建設，讓活絡的內需成為持續穩定經濟成長動力來源之一；政府也為企業將生產線移回台灣準備好方案，歡迎台商回台投資，設單一窗口，提供客製化服務，解決困難；政府用心歡迎、用力推動台商回台。

蔡總統表示，帶領轉型壓力比吃老本風險高，但陳年老問題正在解決，而2、3年來，政府拚全力讓台灣經濟轉型，有些政策和做法不盡周全，讓大家有批評；政府被批評是好事，才能知道問題在哪，就能解決問題，有進步空間，也請大家鞭策政府。

蔡總統說，政府長期以來克服困難努力做事，這段時間大家感受到政府確實想解決長久以來累積的問題。政府做了很多基本性的工作和結構性改革，但成效要一段時間才能清楚顯現及被感受。（編輯：李明宗）1080308