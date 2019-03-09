國民黨拚2020大選 鎖定檢討年改

（中央社記者余祥台北9日電）國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平近日誓言，若重返執政將重新檢討年金改革。國民黨發言人歐陽龍今天說，這將是國民黨2020選戰主軸，並非為了選票，而是盼找回公平、正義。

吳敦義日前說，若國民黨重返執政，將設法對年改做合理的調整、撥亂反正；表態參選總統的王金平昨天則向退休軍公教警消人員承諾，當選總統要啟動「二次年改」。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲分析，黨內太陽近日針對年改提出意見，每個人著眼的點不盡相同，雖然目前未有具體方案，但可見2020總統或立委選戰，年改議題將成為主軸之一。

黃子哲說，去年九合一大選，選民討厭民進黨的主因之一就是年金改革改的太過頭，而軍公教族群長期支持藍營，尤其國民黨現在聲勢較好，不少支持者也給予壓力，盼國民黨表達立場，因此，國民黨勢必在這個議題上展現決心。

不過，黃子哲指出，年改議題牽涉範圍廣，包括勞保是否一併考量、國家財政等問題，每個立委選區承受的壓力可能也不相同，將此作為選舉主軸必須謹慎；在選前可提出大原則、修改方向，待未來真正重返執政、立院席次過半，再公布細部的修改內容比較適當。

國民黨立委林奕華認為，年改議題可作為國民黨2020選戰訴求，但一定要把論述說清楚。

林奕華說，年改不是不能改，國民黨願重新檢討年改，主要是幫助基層為主，例如檢討警消跟軍人年改不一致、砍過頭的情況是否有調整的空間，而非幫助高官改回來，否則會引起社會反彈。

國民黨立委陳學聖則說，民進黨政府軍公教警消年改的作法太過粗暴，重新檢討是社會共同的看法，只是仍需要對話。

陳學聖建議，國民黨應該重新檢視國家整體年金改革，不只限定軍公教警消部分，並且以提升基金效益為第一目標，相信就會獲得共鳴。（編輯：謝佳珍）1080309