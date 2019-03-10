AIT：美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克訪台

（中央社記者游凱翔台北10日電）美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）今天至13日訪台，將參加「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」宗教論壇。

美國在台協會晚間發布新聞稿表示，布朗貝克今天至13日訪台，參加「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」的2019年區域宗教自由論壇，將有來自區域內15個國家領袖與會，討論如何以更好的方式保障並推動宗教自由，鼓勵不同宗教間對話與合作。

美國在台協會指出，這是印太地區所舉行的首場論壇，也是繼國務卿蓬佩奧（Pompeo,Mike）在2018年7月於華府舉行的「推動宗教自由部長會議」後的第一個論壇活動。

美國在台協會說，布朗貝克此行來台將會在區域宗教自由論壇上發表專題演講，並與台灣資深官員、立法委員和宗教領袖會面。布朗貝克也很高興有機會首次來台。他視台灣為美國在印太地區的重要夥伴，以及在自由民主社會中推廣宗教自由和人權的典範。

外交部新聞稿表示，布朗貝克對台灣向來友好，他在美國聯邦參議員任內是「參院台灣連線」成員，之後擔任堪薩斯州長時，也曾接見台灣農產品貿易赴美友好訪問團。

布朗貝克這次來訪，不僅彰顯台美人權自由等共享價值，也是台美恆久夥伴關係的佳例。台灣是印太區域重要的成員，樂願與美國持續攜手合作，促進此區域的開放與自由。（編輯：蘇志宗）1080310