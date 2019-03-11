大觀自救會潑漆抗議 退輔會嚴厲譴責

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）大觀自救會30多人今天下午到退輔會進行陳抗，訴求反迫遷，並在一樓牆面暴力噴漆，造成人員受傷，退輔會除嚴厲譴責，也呼籲違占戶尊重司法做出原地拆屋的判決，勿製造紛擾。

新北市板橋區大觀社區因遭行政院國軍退除役官兵輔導委員會提告拆屋還地，並聲請強制拆除占用戶房屋，引發居民不滿，成立自救會陳情抗爭。大觀自救會繼上週在行政院前陳情抗議，訴求原地續住後，今天無預警到退輔會抗議。

退輔會傍晚發布新聞稿表示，大觀自救會今天下午1時許，約30餘人無預警到退輔會進行陳抗，並在一樓牆面暴力噴漆，造成退輔會人員受傷，退輔會予以嚴厲譴責。

退輔會並聲明，大觀違占戶所占用土地，自民國45年起即為國有土地，無違占戶所稱的居住權爭議；這些居住戶無償占用國有土地已超過50年。板橋榮家於97年依法提起訴訟，經最高法院於103年三審定讞，判決違占戶拆屋還地。

退輔會先前指出，板橋榮家多次協商要求住戶遷離未果，於97年依法提起訴訟，經最高法院判決確定後，3月18日將強制執行拆屋還地。

退輔會表示，基於和諧處理、協助弱勢榮民眷的立場，曾多次協調內政部、新北市政府放寬核予救助認定標準，提供適合的社會住宅，盼能以專案方式提供優先抽籤承租的機會，但都不被違占戶接受。

退輔會說，自救會一昧要求原地續住訴求，並指稱輔導會不願協商，與事實不符。自救會藉由煽情口號誤導社會大眾、製造衝突破壞和諧，實不足取。退輔會呼籲違占戶尊重司法判決，信任公部門就現行法令所能提供協助的最適方式，勿再製造社會紛擾。（編輯：鄭雪文）1080311