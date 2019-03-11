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與日協商漁船作業規則 外交部爭取漁民最大權益

最新更新：2019/03/11 20:25

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）外交部今天表示，台灣漁船在八重山以南海域、沖之鳥海域作業問題，政府相關單位多次向日方表達立場，以確保漁民權益；有關台日漁業協議海域作業規則的協商，將爭取台灣漁民最大權益。

於日本東京舉行的第8次台日漁業委員會7日落幕，雙方針對「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則等議題進行討論，未能達成共識；雙方同意於今年漁汛期來臨前，擇期繼續協商。

國民黨立法院黨團今天指出，政府對於守護重疊經濟海域的漁民權益，漫不經心又粉飾太平。另外，也有台灣漁民不滿台日漁業委員會未就「台日漁業協議」適用海域作業規則達成協議，以及日方不願就「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」協商。

對此，外交部發言人李憲章表示，有關八重山以南海域與沖之鳥海域的漁船作業問題，外交部、農委會漁業署多次利用各種場合向日方重申政府主張，以確保台灣漁民權益，「此一立場絕無改變」。

他說，針對「台日漁業協議」海域的作業規則，外交部將持續配合漁政主管機關積極與日方協商，爭取台灣漁民的最大權益。

外交部表示，政府為處理與日本的漁權爭議，自民國85年起與日方舉行「台日漁業會談」，歷經17年17次會議，終於在民國102年4月10日簽署「台日漁業協議」；政府在不犧牲主權的前提下確保漁權，為維護東海和平穩定樹立典範。有鑒於台日漁業協議得來不易，外交部呼籲相關各方在既有的互信合作基礎上持續和平理性對話，追求雙贏。

為解決台日間長年在釣魚台列嶼附近、雙方重疊經濟海域的漁業糾紛問題，「台日漁業協議」在北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，劃設大範圍「協議適用海域」，台灣漁船在該海域內的作業權益獲得確保。至於其他作業海域的議題，則透過台日漁業委員會持續協商。（編輯：林沂鋒）1080311

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