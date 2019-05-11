國際聲援不斷 捷克秘魯國會議員挺台參與WHA

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）世界衛生大會（WHA）即將登場，外交部今天表示，捷克55位眾議員日前聯名致函世界衛生組織（WHO），力挺台灣參與WHA；秘魯也有超過50位國會議員連署聲明支持台灣的參與。

外交部發布新聞稿指出，捷克眾議院10日由友台小組主席班達（Marek Benda）及眾議員米夏雷克（Jakub Michalek）領銜發起，共有55位眾議員聯名致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），支持台灣參與今年WHA。外交部對此表示感謝。

聯名函指出，台灣近年缺席WHA造成全球衛生網絡缺口，台灣2300萬人民也遭剝奪同享全球平等健康權利，極為不公。信函內容也呼籲譚德賽對台灣參與今年WHA做出安排。

同時，外交部表示，米夏雷克也透過推特表示，台灣參與世界衛生組織相關機制的會議與活動遭受不當的政治阻擾，捷克國會願與國際重要友台國家共同支持台灣參與WHA。

不僅捷克國會議員表態支持台灣參與，外交部表示，秘魯國會在4月29日由台秘友好協會召集人薩維德拉（Esther Saavedra）領銜發起，共有51名國會議員在全會中連署聲明，支持台以觀察員身分參與本屆WHA。外交部表示感謝。

外交部指出，連署成員包括國會副議長及外交委員會、衛生委員會、外貿暨觀光委員會、科技委員會、教育委員會、能礦委員會、文化委員會及廉政委員會等主席。

外交部表示，秘魯國會議員聯名函肯定台灣在醫療衛生及健保制度的先進發展，並支持台灣以專業、務實的方式參與WHO及WHA，與世界各國分享台灣的醫療技術與經驗，使台灣隨時獲得全球最新醫衛資訊，在國際防疫體系中扮演建設性角色。

今年世界衛生大會將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，6日是網路報名截止日，不過，世界衛生組織在中國壓力下再度未發出邀請函給台灣，台灣恐連續3年缺席WHA。

美國、英國、日本、德國、澳洲、加拿大、法國等都已先後表態支持台灣參與WHA。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，2017、2018連續2年台灣未能參與WHA。（編輯：趙蔚蘭）1080511