國民黨自經區構想 賴清德：看不出具體內容

前行政院長賴清德12日指出，國民黨立院黨團自經區條例與前總統馬英九主政時期所提並無不同，同樣6、70條法律條文，有30幾條都是空白授權，即使全案通過也看不出具體內容。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日

（中央社記者楊明珠東京12日專電）前行政院長賴清德今天指出，國民黨立院黨團自經區條例與前總統馬英九主政時期所提並無不同，同樣6、70條法律條文，有30幾條都是空白授權，即使全案通過也看不出具體內容。

正在日本訪問的賴清德今早與台灣媒體餐敘，媒體提及國民黨將自經區當成選舉重要議題時，賴清德表示，高雄市長韓國瑜提出自經區構想，國民黨隨後跟進，如果是由國民黨智庫提出來，經過審慎研究，情況會不一樣。

賴清德說，因為到目前為止，韓國瑜雖提出自經區構想，但在高雄市議會接受議員質詢時並未清楚說明自經區內容、可給台灣經濟帶來多少效益，特別是中美貿易衝突後，這是不是一帖最好的藥。

他指出，國民黨競相加入力挺自經區，但沒有就專業角度去談，民進黨則陸續反對自經區，兩黨陷入過去對抗的邏輯，這絕非台灣發展經濟的正確道路。

賴清德表示，國民黨一定要清楚說明，自經區政策為何由一個完全不知道內容的地方市長提出，而整個黨來支持。

賴清德說，國民黨立法院黨團也重提自經區條例，但看起來與2012年前總統馬英九主政時期所推的自經區條例沒什麼不同，同樣6、70條法律條文裡面，有30幾條都是空白授權。換句話說，讀了自經區條文，即使全案通過，也看不出具體內容及輪廓。

賴清德指出，國民黨於2012年提出自經區條例時，在國會是多數，現在必須說明當時為何沒有通過以及遭遇的困難；國民黨此時再提自經區條例，就應說明自經區做法、實際效益、如何因應中美貿易衝突。

賴清德說，他擔任行政院長時，是以台灣做為一個自由經濟島來推動經濟發展政策，並未特別限定城市或港口，而是積極解決企業界要求多年的五缺問題，不管是水、電、土地、人才、人力，都逐一盤點，擬定解決對策形成國家政策，然後跟產業界座談。

賴清德表示，中美貿易衝突為台灣帶來很大衝擊，但危機就是轉機，如果美國對中國貿易戰不斷升高，台商勢必會回流台灣，或到美國、東南亞或其他國家投資。

賴清德指出，他在行政院長任內提出歡迎台商回國投資專案，將經濟部幾個單位整合成一個投資事務所，要求兩週內完成審查，給予融資行政協助，目前已逾2000億元回流台灣，他相信未來會更多。

另外，談到日本讀賣新聞今天以「台灣自立 與日美協力」為標題刊登自己的專訪時，賴清德告訴台媒，他有兩個非常清楚的主張，第一就是所謂務實台獨，源自於台灣前途決議文，台灣是個主權獨立國家，名字叫做中華民國，不必再宣布台灣獨立。第二是台灣前途由2300萬人決定。

賴清德表示，他認為目前最重要的是發展經濟、建設國家，造福人民、壯大台灣，這樣的目標是希望達到台灣自主，人民才有機會幸福。他的概念是這樣，日本媒體去解讀，即使沒有獨立宣言，也有自立的必要。（編輯：林憬屏）1080512