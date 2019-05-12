柯文哲：處理中國問題不需採對抗態度

對「親美抗中」策略，台北市長柯文哲（前左）12日參訪台中市大里區台灣數位光訊科技集團時受訪表示，親美是一定要的，基本上和美國、日本有必要接近，但對中國不需要採用對抗的態度，親美還是主軸。中央社記者趙麗妍攝 108年5月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）對「親美抗中」策略，台北市長柯文哲今天表示，對中國不需要採用對抗的態度，親美還是主軸，處理中國問題，他不太贊同用大聲小聲的方式「草蜢仔弄雞公」。

台北市長柯文哲日前批評總統蔡英文的外交策略「親美抗中」，柯文哲今天參訪台中市大里區台灣數位光訊科技集團，接受媒體訪問時作上述表示。

柯文哲指出，親美是一定要的，基本上和美國、日本有必要接近，但對中國不需要採用對抗的態度，親美還是主軸。

媒體問，台北市政府大陸小組委員胡志強日前參加北京峰會宣揚一中各表。柯文哲表示，他只是一個委員，每個人都可以講他的意見，但沒有要照單全收。超越藍綠的態度不是消滅藍綠，讓藍綠在台灣島上和諧生存，最重要是國家的主軸、主要方向自己要把握住。

今天是母親節，柯文哲在台中跑透透，早上參訪台灣數位光訊科技集團，下午將前往文化資產園區參觀，柯文哲表示，2014年他參選台北市長時到濁水溪以南到處看，這次也一樣，不要用「台北看天下」，台北是台灣的櫥窗，但不要用台北觀點看台灣。這趟旅程對他來說是個學習。

柯文哲感受到中南部民眾的熱情，昨天晚上他走訪一中商圈，有志工和媒體發生衝突，柯文哲指出，夏天快到了，大家火氣慢慢變大，所謂的義勇軍並非正規軍，在管理上比較困難，只能用道德勸說。

他表示，處在社會上不要常用單一事件去衡量，小的錯誤把它處理掉就好了，台灣社會常把事情誇大，台灣社會應該要慢慢走向理性對談。（編輯：李亨山）1080512