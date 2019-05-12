加拿大多倫多僑界健走 挺台參與WHA

（中央社記者胡玉立多倫多11日專電）加拿大多倫多僑界近300人今天舉辦「全球健康台灣同行」健走活動，支持台灣重返世界衛生大會（WHA），同時感謝加拿大對台灣參與WHA的大力支持。

加拿大各地僑界包括溫哥華、蒙特婁等地陸續響應台灣衛福部發起的支持台灣參與WHA健走活動。多倫多僑界不落人後，趁著多倫多台灣同鄉會主辦「台灣日」，扶老攜幼一同健走挺台灣。

大家手持標語「支持台灣」、「謝謝加拿大」、「全民均健，台灣可以幫忙」（Health For All．Taiwan Can Help）等標語牌，自多倫多台北文化中心出發，沿途眾多車輛不斷鳴喇叭聲援。

僑民許惠貞帶著一兒一女林瑞恩、林子雅參與健走。她說，自己來自台灣，希望全家一起用行動支持自己的祖國台灣，「讓加拿大聽到我們的聲音。」

加拿大聯邦眾議員馬凱（John McKay）特別到場支持健走活動。他向中央社表示：「台灣應該在聯合國旗下攸關健康事務的組織中獲得完整的地位，一個有2300萬人民的國家在WHO中沒有地位是不合理的。」

馬凱表示：「涉及安全與健康，這些對所有人都有益的國際組織，不該受到中國與台灣關係困難的影響。加拿大的立場認知到中國的主張，但加拿大並不隨之行動；也因此，加拿大在很多方面支持台灣被包括在這些不同的組織中。」

駐多倫多台北經濟文化辦事處長徐詠梅表示，健走活動代表加拿大多倫多僑界對台灣參與WHA的支持，也藉機謝謝加國政府支持台灣參與WHA，希望有更多國際支持讓台灣早日重返WHA。活動結束後，會將健走總步數匯集給衛服部做全球統計。

徐詠梅指出，健康權是基本人權，不應該因任何因素使任何人被排除在外。不管是全球防疫角度或是促進世界整體健康的角度來看，相信台灣都可以做出極大貢獻。

健走活動開始前，數百名僑民先在多倫多台北文化中心觀賞國立台灣藝術大學「大觀舞集」精心策劃的「台灣情．舞新意」舞蹈演出。「大觀舞集」由僑務委員會遴選，為慶祝美國台灣傳統週及加拿大亞裔傳統月，在美加巡迴演出。（編輯：施燕飛）1080512

趁著多倫多台灣同鄉會主辦「台灣日」，近300位僑民健走力挺台灣參與WHA。國立台灣藝術大學「大觀舞集」舞者也到場聲援。中央社記者胡玉立多倫多攝 108年5月12日

僑民許惠貞（左2）帶著兒女林瑞恩（右2）、林子雅（右1）參與健走，藉著全家一起用行動支持自己的國家，慶祝母親節。中央社記者胡玉立多倫多攝 108年5月12日