更多編輯台推薦新聞：
水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品
生活

水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾
產經

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎
政治

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

九二共識定義 朱立倫指黨魁應會提醒郭董

最新更新：2019/05/12 15:41
針對鴻海集團董事長郭台銘日前提出所謂「兩個中國」的說法，前新北市長朱立倫（中）12日受訪表示，「九二共識、一中各表」不能表成「兩個中國」，黨主席吳敦義應會提醒郭台銘什麼是「九二共識」。中央社記者王鴻國攝　108年5月12日
針對鴻海集團董事長郭台銘日前提出所謂「兩個中國」的說法，前新北市長朱立倫（中）12日受訪表示，「九二共識、一中各表」不能表成「兩個中國」，黨主席吳敦義應會提醒郭台銘什麼是「九二共識」。中央社記者王鴻國攝　108年5月12日

（中央社記者王鴻國新北12日電）鴻海集團董事長郭台銘提出一中各表的兩個中國說法，前新北市長朱立倫今天說，「九二共識、一中各表」不能表成「兩個中國」，黨主席吳敦義明天應會提醒郭什麼是「九二共識」。

朱立倫今天出席土城慈法禪寺佛誕祈福活動時，媒體詢及，如何看待郭台銘日前提出所謂「兩個中國」的說法。

朱立倫表示，中國國民黨政綱中對「九二共識、一中各表」有清楚的說法、闡述及定義，絕對不能表成「兩個中國」。

「吳郭會」將於13日上午登場，朱立倫指出，國民黨主席吳敦義與郭台銘見面時，應該會提醒什麼是「九二共識」，黨員都以這樣基礎進行兩岸和平交流，這樣的基礎沒有改變。

朱立倫表示，自由經濟示範區不是高雄市長韓國瑜提出，前行政院長賴清德擔任台南市長就已說過，他在新北市長任內、總統府秘書長陳菊擔任高雄市長時就在爭取。

朱立倫指出，自經區案已延宕快10年，這是讓台灣成為自由貿易島的第一步，世界各國都在做，只有台灣不做。

媒體提問，對郭台銘替記者綁鞋帶的看法。對此，朱立倫說，「你看我都沒有穿有鞋帶的」，他這兩天看到年輕朋友創意，現在很多都有自動綁鞋帶機器，不用蹲下去綁鞋帶。

有關「藍營大智庫」論述，朱立倫表示，這一向是他的主張，國民黨用好政策爭取民眾支持，不斷提出好政見，讓台灣更好，這也是「藍營大智庫」的基礎。（編輯：戴光育）1080512

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報