九二共識定義 朱立倫指黨魁應會提醒郭董

針對鴻海集團董事長郭台銘日前提出所謂「兩個中國」的說法，前新北市長朱立倫（中）12日受訪表示，「九二共識、一中各表」不能表成「兩個中國」，黨主席吳敦義應會提醒郭台銘什麼是「九二共識」。中央社記者王鴻國攝 108年5月12日

（中央社記者王鴻國新北12日電）鴻海集團董事長郭台銘提出一中各表的兩個中國說法，前新北市長朱立倫今天說，「九二共識、一中各表」不能表成「兩個中國」，黨主席吳敦義明天應會提醒郭什麼是「九二共識」。

朱立倫今天出席土城慈法禪寺佛誕祈福活動時，媒體詢及，如何看待郭台銘日前提出所謂「兩個中國」的說法。

朱立倫表示，中國國民黨政綱中對「九二共識、一中各表」有清楚的說法、闡述及定義，絕對不能表成「兩個中國」。

「吳郭會」將於13日上午登場，朱立倫指出，國民黨主席吳敦義與郭台銘見面時，應該會提醒什麼是「九二共識」，黨員都以這樣基礎進行兩岸和平交流，這樣的基礎沒有改變。

朱立倫表示，自由經濟示範區不是高雄市長韓國瑜提出，前行政院長賴清德擔任台南市長就已說過，他在新北市長任內、總統府秘書長陳菊擔任高雄市長時就在爭取。

朱立倫指出，自經區案已延宕快10年，這是讓台灣成為自由貿易島的第一步，世界各國都在做，只有台灣不做。

媒體提問，對郭台銘替記者綁鞋帶的看法。對此，朱立倫說，「你看我都沒有穿有鞋帶的」，他這兩天看到年輕朋友創意，現在很多都有自動綁鞋帶機器，不用蹲下去綁鞋帶。

有關「藍營大智庫」論述，朱立倫表示，這一向是他的主張，國民黨用好政策爭取民眾支持，不斷提出好政見，讓台灣更好，這也是「藍營大智庫」的基礎。（編輯：戴光育）1080512