消防衣不齊全 消防署：一週內找縣市政府處理

（中央社記者陳俊華台北13日電）時代力量立委黃國昌說，高雄氣爆後消防署推動「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」將到期，盼計畫能沿續；消防署副署長蕭煥章說，一週內找來縣市政府，處理消防衣狀況。

時代力量立委徐永明、黃國昌上午舉行「安全不應區分城鄉！請給消防員足夠的合格裝備」記者會。

黃國昌說，去年桃園敬鵬大火時，全國消防員連基本每人2套消防衣的門檻都沒達到，引發社會相當大關注。高雄氣爆、2015年桃園新屋大火後，內政部消防署辦理「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」，由中央補助各縣市採買消防裝備。

黃國昌表示，現在中程計畫即將結束，卻沒有要延續，4年時間過去，盤點消防弟兄在火場出生入死，很多重要基本裝備還是不足，聽了都會心酸，「今天公祭、明天忘記」，呼籲中央政府不要忘了給消防弟兄的承諾。

徐永明指出，不只是消防弟兄的服裝儀容，更重要的是安全、設備等，不希望消防弟兄進到火場時裝備不足。希望消防署能持續推動4年中程計畫，難道六都錢比較多，每個人都有兩套消防衣，其他地方只有一套，盼經費部分中央要繼續支持，變成常態性。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋說，以線上消防員裝備來說，單純以消防衣來看，就沒有全國縣市都有2套消防衣，出勤後若消防衣拿去洗，一天內可能要出2、3趟勤務，所以至少要多一套可以替換；盼救災裝備器材中程計畫能持續下去，在新年度編經費，協助還沒補足的地方政府補充裝備。

內政部消防署副署長蕭煥章表示，消防衣部分，在台中市消防局是3年採購一套，若一次採購兩套，一下投注的金額，過3年後又要投資一次。消防署會再跟各縣市研商採購上有什麼困難，建議逐年、納入正常預算中採購，會盡快在一週內把縣市政府找來，針對消防衣狀況做處理。

蕭煥章說，中央補助部分是以金額比較龐大的部分做爭取，消防署原本中程計畫到今年結束，當初是以急需性設備、單價高的為主；未來4年，從109年到112年是建構安全化學環境計畫，包含火場救災指揮安全管理系統、特殊化災搶救設備、紅外線熱影像空拍機等。（編輯：楊玫寧）1080513