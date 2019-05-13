賴清德：台沒挑釁 柯文哲談話無法贏得中國支持

（中央社記者葉素萍台北13日電）台北市長柯文哲認為，對中國大陸不要用「草蜢仔弄雞公」方式。前行政院長賴清德今說，台灣沒有主動挑釁中國，柯的談話無法贏得中國對台灣支持，也沒有辦法替柯贏得中國支持。

柯文哲日前接受電視台專訪時，批評總統蔡英文「親美抗中」外交策略。柯文哲昨天赴台中參訪時表示，對中國大陸不需要採對抗態度，親美還是主軸，處理中國大陸問題，不太贊同用大聲小聲的方式「草蜢仔弄雞公」。

賴清德今天召開記者會說明訪日成果，他受訪指出，台灣一直都沒有主動挑釁中國，反而是中國不斷給台灣施加壓力，對外封鎖、對內分化；現在問題是，當中國對台灣施加種種壓力、打擊台灣、剝奪台灣權利時，台灣沒有不分政黨、口徑一致對中國提出抗議、反對中國對台灣的打壓，甚至有人還替中國講話，替中國找藉口，認為台灣不應該挑釁中國。

賴清德認為，「類似柯市長那樣的話，是無法贏得中國對台灣的支持，甚至也沒有辦法替他（柯文哲）贏得中國對他的支持，他必須要看清這一點。」

媒體也問到，賴清德訪日時，前國策顧問金美齡提到，再給總統蔡英文4年，之後賴清德8年總統，台灣就會安全有保障。

賴清德則說，「2020年如果民進黨沒有贏，其他都是空談。」有更多人主張民進黨是民主政黨，應透過民主程序，讓人民作主選出最強的人代表民進黨打贏選戰，這是民進黨無可迴避的責任；如果明年總統輸掉，立委席次又大減，那不是失去政權而已，在和平協議氛圍下，很可能台灣主權民主都會受到影響，這次他到日本，有更多人是這樣的想法。

賴清德也提到，過去台獨、台灣獨立被污名化，這次總統大選裡面必須把它澄清、說清楚，台獨兩個字或是台灣獨立四個字都指向一句話，也就是，台灣已經是主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立，它背後真正的意義就是捍衛主權、維護民主自由人權的生活方式。

他提到，民進黨、國民黨、新黨、親民黨、台聯、時代力量、基進側翼，每個政黨對未來國家方向不盡相同；國民黨多數要員主張統一，國民黨愛台灣的方式是認為與中國統一對台灣比較好，民進黨主張台灣應該獨立自主對台灣比較好，所以固然大家都愛台灣，但是因為政黨對國家未來方向不同，所以會造成不同後果。

他說，不管是主張統一或主張獨立，因為這是大課題，而現在國人最關心經濟發展，所以他主張，為了發展經濟，特別是因應中美貿易衝突這個關鍵時刻，大家可以坐下來談用什麼經濟策略對台灣最好，他把範圍鎖定在經濟發展方向。（編輯：郭萍英）1080513