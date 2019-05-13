保護個資 綠委提案促NCC規範收視率調查

立法院財政、交通委員會13日聯席審查106年度中央政府總決算審核報告案，通過民進黨立委鍾佳濱等人臨時提案，要求通傳會（NCC）於二個月內向聯席會提出關於制定收視率調查規範的可行性評估書面報告，保護民眾個資。中央社記者范正祥攝 108年5月13日

（中央社記者范正祥台北13日電）立法院財政、交通委員會今天通過民進黨立委鍾佳濱等人臨時提案，要求國家通訊傳播委員會（NCC）於二個月內，提出關於制定收視率調查規範可行性評估書面報告，保護民眾個資。

立法院財政、交通委員會聯席審查106年度中央政府總決算審核報告案，與會的鍾佳濱質詢時關切收視率調查是否影響個資保護，臨時提案促請NCC重視。

鍾佳濱說，機上盒都有識別碼，如果想要知道民眾現在正在看什麼節目，是做得到的。

鍾佳濱表示，民眾閱聽廣播電視節目的收視紀錄，是反映個人收視偏好的重要資料。但目前在提供與有線廣播電視業者的定型化契約範本中，並未提供民眾是否同意提供收視率資料的勾選選項，以致於形成綑綁式同意契約，傷害民眾權利。

他以韓國等國家為例指出，他國除一般民間收視調查公司外，也有由公協會、政府單位成立的收視調查機構，以提供相關利益關係人公正、公開的收視率資料。

鍾佳濱臨時提案，建請NCC參考各國非營利電視節目收視調查機構情況，就台灣有線廣播電視系統經營者運用收視率調查制定個資保護規範，進行可行性評估。

鍾佳濱的主張獲得民進黨立委施義芳、蔡易餘、林俊憲等人連署，財政、交通委員會聯席會議在散會前無異議通過這項臨時提案，要求NCC於二個月內向聯席會提出書面報告。對此，與會的NCC主任秘書蕭祈宏說，尊重立委提案。（編輯：林沂鋒）1080513